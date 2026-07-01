Kikinda ponovo postaje centar svetske umetnosti: Počinje 45. Simpozijum „Terra”

Kikinda će i ovog jula biti domaćin vrhunskim umetnicima iz različitih delova sveta, jer u Centru za likovnu i primenjenu umetnost „Terra” počinje 45. Međunarodni simpozijum skulpture u terakoti. Reč je o manifestaciji koja već decenijama zauzima posebno mesto na kulturnoj mapi Srbije i regiona, okupljajući renomirane vajare i promovišući umetnost oblikovanja gline.

Narednih mesec dana učesnici će stvarati monumentalne skulpture od terakote u autentičnom prostoru nekadašnje fabrike crepa i opeke „Toza Marković”. Upravo taj spoj industrijskog nasleđa i umetničkog stvaralaštva daje simpozijumu prepoznatljiv identitet, zbog čega je „Terra” postala jedinstveno mesto susreta savremene skulpture i tradicionalnog zanatstva. Program traje do 31. jula.

Međunarodni simpozijum osnovan je 1982. godine, a od tada je ugostio više od 300 umetnika iz brojnih država širom sveta. Tokom više od četiri decenije nastala je impresivna kolekcija skulptura od pečene gline, koja danas predstavlja jedno od najvrednijih svedočanstava savremenog vajarstva u ovom delu Evrope.

Po završetku procesa pečenja, nova umetnička dela postaju deo zbirke Muzeja „Terra”, ustanove koja čuva i predstavlja bogato nasleđe nastalo na simpozijumu. Pored rada vajara, posetioci će i ove godine imati priliku da prisustvuju izložbama, stručnim vođenjima i drugim kulturnim sadržajima koji prate manifestaciju.

Kroz kontinuitet dug više od četiri decenije, „Terra” je izrasla u jedan od simbola Kikinde, doprinoseći razvoju kulturnog života i turističkoj afirmaciji grada. Svako novo izdanje okuplja stvaraoce, stručnjake i ljubitelje umetnosti, potvrđujući međunarodni značaj ovog jedinstvenog umetničkog događaja.