Kikindsko Narodno pozorište obeležava važan jubilej — 75 godina kontinuiranog rada

Kikindsko narodno pozorište ove godine, 2.decembra slavi izuzetan jubilej – 75 godina neprekidnog doprinosa kulturnom životu Kikinde. Tokom sedam i po decenija, ova institucija profilisala se kao stub lokalne umetničke scene, okupljajući generacije glumaca, reditelja i scenografa, i pružajući publici nezaboravne trenutke kroz raznovrsne komade. Jubilej od 75 godina predstavlja priliku da se sagleda dugogodišnji doprinos kikindskog narodnog pozorišta razvoju dramske umetnosti, ali i da se postave temelji za buduće projekte i nove generacije umetnika.

-„ Podsećam vas, 2. decembra 1950. godine Skupština grada donela je odluku o osnivanju amaterskog pozorišta, da bi nekoliko decenija kasnije, 1992. godine, naše pozorište dobilo status profesionalnog. Ipak, hroničari pamte da je i pre 1950. godine u našem gradu postojao vrlo bogat pozorišni život. Početkom 19. veka sve progresivne ideje u Kikindu donosili su studenti koji su studirali na evropskim univerzitetima, pa je na kraju i pozorište kao umetnost stiglo u naš grad. Ako se bavimo istorijom i činjenicama, može se pronaći podatak da je krajem 18. veka, čini se, odigrana prva predstava nemačkih studenata, ali to je tema za preciznije hroničare. Ovaj jubilej nam je dragocen jer omogućava da se prisetimo svih ovih 75 godina. Sreća je što naša kuća vodi ozbiljnu arhivu o predstavama i ljudima koji su na svoj način obeležili rad u ovom pozorištu. Tako, od 1980-ih godina pa nadalje, imamo i snimke predstava, što će biti dragocen dokument za obeležavanje ove godišnjice. Treba se zahvaliti ljudima koji su direktno učestvovali u pozorišnom životu, bilo kao glumci, bilo kao saradnici, ali i onima koji su pružali podršku pozorištu. Njih je svakako bilo mnogo, i u teškim trenucima su priskočili u pomoć i finansirali postavljanje određenih predstava ili manifestacija. Prava privilegija za grad je imati pozorište, pogotovo grad ove veličine. Mi se ubrajamo u mala pozorišta ne samo po broju zaposlenih, nego i po ekonomskoj snazi. Grad Kikinda je jedan od manjih gradova u Srbiji koji ima profesionalno pozorište, i to svakako treba poštovati, ceniti i truditi se da Kikinda zadrži profesionalni status,” izjavio je Brane Marjanović, v.d. direktora Narodnog pozorišta Kikinda.

Proslava jubileja biće obeležena nizom posebnih događaja.

-„ Trudili smo se da svi ljudi koji čine Narodno pozorište, svi zaposleni, učestvuju u programu i da svako na neki način doprinese ovom jubileju. Obeležavanje počinje izložbom kostima, koja će biti otvorena 2. decembra od 18 časova. Izložba nosi naziv „Tkanje vremena – 75 godina pozorišnog kostima“. Izbor kostima iz našeg fundusa pripremila je čuvena kostimografkinja Tatjana Radišić, koja će i otvoriti izložbu. Od 19:30 gledaoce očekuje projekcija kratkog filma u kojem će biti prikazani odlomci iz najznačajnijih predstava koje su obeležile proteklih 75 godina postojanja pozorišta. Od 20 časova uslediće program koji do sada nismo imali u našem pozorištu – razgovor sa glumcima. Svi članovi našeg ansambla biće na sceni, a razgovor će moderirati naša glumica Tanja Markov Križan. Ona će sa svojim kolegama govoriti o pozorištu, deliti zanimljive anegdote i otkriti publici deo života iza scene – nešto što inače nemaju priliku da vide,” dodala je Milena Živkov iz marketing službe Narodnog pozorišta Kikinda.

Svi programi tokom obeležavanja 75. rođendana Narodnog pozorišta biće besplatni za sve sugrađane. U okviru jubilarnog programa biće dodeljena i priznanja zaslužnim pojedincima za doprinos očuvanju i unapređenju kulturne baštine grada i uopšte razvoja kikindskog teatra.