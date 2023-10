Komšijski derbi na Vašarištu okončan bez golova

Posle jalovog prvog poluvremena koje je okončano bez golova, u drugom delu meča sa gostujućom „Bačkom” iz Bačke Palanke utakmice 12. kola Srpske lige Vojvodina fudbaleri OFK „Kikinde” pokazali su zašto se nalaze u samom vrhu Srpske lige Vojvodina budući da su zasluženo pobedili goste sa 4:0. U listu strelaca u 50. a zatim i devet minuta kasnije upisao se kapiten Đukić, da bi Lolić dodao još jedan u 72. minutu, da bi pitanje pobednika rešio Mirkov u 83. minutu.

Komšijski derbi utakmice 12. kola Vojvođanske fudbalske lige istok između fudbalera ŽAK-a i velikoselske „Kozare” okončan je bez pobednika, rezultatom 0:0. Utakmica je u potpunosti opravdala epitet derbija s obzirom na trud i zalaganje obe ekipe. „Sloboda” iz Novih Kozaraca bila je bolja na svom terenu u duelu sa „Jedinstvom” iz Banatskog Karađorđeva. Kozarčani su nad gostima slavili sa 1:0 a rešeno pitanje pobednika znalo se već u osmom minutu meča kada je Galić izveo pogodak. Fudbaleri ruskoselske „Crvene zvezde” nisu imali toliko sreće budući da su izgubili u Starčevu od domaćeg „Borca” sa 2:1. U 12. kolu Područne fudbalske lige Zrenjanin, fudbaleri nakovačkog „Poleta” slavili su nad gostujućom „Mladosti” iz Banatskog Despotovca sa 3:0. Mokrinski „Delija” remizirao je sa „Bilećaninom” u Sečnju rezultatom 1:1, dok je „Napredak” iz Banatske Topole poražen kod istoimene ekipe u Česteregu sa 2:1.

U drugom kolu Prve A lige, vaterpolisti ŽAK-a doživeli su i drugi poraz u sezoni od beogradske „Banjice” koja je u „Jezeru” bila bolja sa 13:19. U šestom kolu Super B lige, rukometaši „Kikinde Grindex” došli su do četvrte pobede savladavši „Radnički” iz Obrenovca rezultatom 30:26. Rukometašice „Kikinde” poražene su od gostujuće „Rume” sa 16:25 i i dalje se nalaze na dnu tabele. U sedmoj rundi Superlige Srbije kuglašice „Kike 0230” došle su i do četvrte pobede i to u domaćoj kuglani u Novom Bečeju nad gostujućom „Sentom” sa 6:2 i 246 čunjeva razlike. Odbojkaši MOK „Kikinde” u trećem kolu Druge savezne lige došli su i do treće pobede u Bačkoj Palanci sa 0:3 u setovima. Tim Milana Radosavčeva od početka sezone nalazi se na prvoj poziciji na tabeli. Kada je reč o Prvoj vojvođanskoj ligi, odbojkašice „Kikinde 0230” poražene su sa 0:3 od gostujućeg „Žitišta”. Identičnu sportsku sudbinu sa istim rezultatom poražene su i odbojkašice „Kikinde” od gostujućeg „Merkura” iz Bačke Palanke. U četvrtom kolu Druge regionalne košarkaške lige Vojvodine, košarkaši „Velike Kikinde” bili su bolji na svom terenu od novosadske „Marine” sa 82:63, dok je „Sloboda” iz Novih Kozaraca izgubila u Somboru od istoimenog domaćina sa 97:52.