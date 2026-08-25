Konkurs za učeničke stipendije i kredite otvoren do 30. septembra

Do 30. septembra srednjoškolci mogu da se prijave za učeničke stipendije i kredite koje dodeljuje Ministarstvo prosvete. Za stipendiju je mesečno predviđeno 8.100 dinara, tokom deset meseci, dok se za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja dodeljuju učenički krediti. Na konkurs mogu da se prijave učenici državnih srednjih škola koji se školuju o trošku države. Za redovno rangiranje potrebno je da imaju odličan uspeh, odnosno prosek najmanje 4,50. Blaži kriterijumi važe za učenike iz osetljivih društvenih grupa, među kojima su deca bez roditeljskog staranja, učenici iz jednoroditeljskih porodica, učenici sa invaliditetom i pripadnici romske nacionalne manjine. Prijave se podnose elektronski preko portala Ministarstva prosvete, a konkurs je otvoren do 30. septembra. Stipendija se ne vraća, dok se učenički kredit vraća ukoliko nisu ispunjeni uslovi predviđeni konkursom.