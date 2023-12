Kovid situacija u Kikindi za sada pod kontrolom

Sezonske respiratorne infekcije uobičajena su pojava tokom hladnijih meseci, ali uprkos tome Kikinda je sada pravi primer suzbijanja širenja koronavirusa. Na dnevnom nivou u ambulanti za respiratorne infekcije i febrilna stanja kod male Pošte na PCR testu otkrije se do osam novozaraženih pacijenata, radno sposobnog stanovništva, saznajemo od doktora Miloša Simića.

-„ Što se tiče pacijenata koji dolaze, najčešće su pacijenti koji imaju lakšu kliničku sliku – to je uglavnom curenje nosa, blago do umereno povišena telesna temperatura, tipa najviše do 38 sa 5 i kašljem koji je najkrakterističniji za ovo vreme, s obzirom da je vreme i sezonskog gripa“, rekao je dr Simić.

Na infektivnom odeljenju kikindske Opšte bolnice trenutno se leči sedam kovid pozitivnih pacijenata, saznajemo od v.d. direktorice te zdravstvene ustanove, doktorke Vesne Tomin. Prema njenim rečima svi pacijenti su starije životne dobi i sa komorbiditetima, ali svi su u dobrom opštem stanju.