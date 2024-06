Letnja kupališna sezona na bazenima u Kikindi i Banatskom Velikom Selu počinje u subotu 22. juna

Letnja sezona na otvorenim bazenima u Kikindi i Banatskom Velikom Selu počinje u subotu 22. juna. Na dan otvaranja, ulazak na oba bazena biće besplatan za sve posetioce. Cena dnevne ulaznice za odrasle iznosiće 300, dok je za decu 200 dinara, a tokom letnjih meseci u najavi su brojni zanimljivi sadržaji.

-„ Neću da budem lažno skroman, mi smo spremni da počnemo sa letnjom sezonom i danas, ali vidite koliko je nestabilno vreme i obilne padavine i noći su hladne i dalje, tako da smo doneli odluku da sezona počne 22. juna ove godine. 21. se raspuštaju srednjoškolci, 22. će početi sezona kako u Kikindi tako i u Banatskom Velikom Selu i ono što je tradicija, tog dana će biti besplatan ulaz na oba bazena. Imamo brojne popuste, tako da faktički sve kategorije stanovništva mogu d kupe sezonske karte sa popustom, ili da malo budu domišljati i nađu način kako da ostvare kupovinu karata sa popustom. Ono što bih naglasio za ovu godinu, mada to kod nas postoji svih ovih godina, mi akcenat stavljamo na zelenim površinama – ljudi uopšte ne znaju kolika blagodet i kolike su u stvari zelene površine na bazenu u Kikindi u Kikindi, tačnije pored bazena, tako da ove godine akcenat ćemo staviti na zelene površine, kako bi ljudi stekli naviku da uživaju i na zelenim površinama, pored onog na šta su već navikli na kikindskom bazenu, tako da na zelenim površinama biće postavljene ležaljke, klupe, suncobrane, prostor za rekreaciju, roštilj, ljudi mogu da donesu meso da peku roštilj i da se tako zabave. Ove godine ćemo se truditi da što više promoviemo zelene površine i da uputimo sve naše posetioce da postoje na kikindskim bazenima, jer je to u prethodnom periodu bilo zamerki da ih nema, i one su baš, baš velike i prostrane. Mi zaista najviše radimo na bazenima u Banatskom Velikom Selu i u Kikindi na onome što naši posetioce ne vide – tu su ozbiljne pripreme, postrojenja bazenaska su mnogo stara, nisu menjana od nastanka ustanove, mi najviše ulažemo u ta postrojenja kako bi voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Za neke veće rekonstrukcije i radove na otvorenim bazenima, tu zsiat čekamo pomoć viših nivoa vlasti kako grada Kikinde, tako i od Pokrajine i Republike, kada se to bude radilo biće vidljivo i na nekom višem nivou,” rekao je Dejan Pudar, direktor SC „Jezero”.

Od 23. juna važe cenovnici koji su i sada na snazi.

-„ Popuste koje nudimo i koji su u toku jesu 30 odsto na roditelje koji imaju 3+ karticu, sa troje i više dece, 20 odsto nudimo MUP-u, prosvetarima, medicinarima, odlikašima i vojsci i 50 odsto popusta imaju penzioneri. Dopune koje su trenutne, od 10, 25 i 50 ulazaka to je dnevna karta u stvari, nisam nju pomenula je 300 dinara za odrasle i 200 za decu. DEca do 7 godina ne plaćaju ulaz, trdnice ne plaćaju ulaz i invalidi ne plaćaju ulaz uz odluku Uprave koju su dobili iuz dokumentaciju koju sa sobom nose,” dodala je Nataša Brkanlić, rukovodilac prijema i higijene SC „ Jezero”.