Milan Vejin već 39 godina ručno pravi praznične ukrase

Novogodišnji i božićni ukrasi ulepšavaju domove, dajući posebnu čaroliju praznicima. Na pijaci u centru grada, Milan Vejin iz Kikinde skoro 40 godina iznosi ukrase koje pravi sopstvenim rukama i kako kaže, ne namerava da se zaustavi.

Svake godine, sa približavanjem praznika, domovi se transformišu uz pomoć raznobojnih ukrasa koji stvaraju atmosferu iščekivanja i slavlja. Bilo da su u pitanju sjajne staklene i svetlucave kugle, mirisne grančice jela ili ručno pravljeni ukrasi sa posebnim značenjem, svaki predmet doprinosi prazničnoj magiji. Ukrašavanje jelke, centralnog simbola, često je porodični ritual koji okuplja sve članove, a često ukrasi postaju drage uspomene. Znaju to u porodici Vejin iz Kikinde, koji prazničnu toplinu i magiju ručno prave već 39 godina. U ponudi su brojni ukrasi, razne ikebane, sa svećama i bez njih.

Milan kaže da mu u pravljenju novogodišnjih i božićnih ukrasa pomaže ćerka, pa će ova lepa tradicija u porodici Vejin biti nastavljena, kao podsetnik na vrednosti koje praznici slave-ljubav, mir i zajedništvo.