Na petom „Ki Dens” festivalu sakupljeno 155.000 dinara za lečenje trinaestogodišnjeg sugrađanina Marka Linkina

Raznovrsnost plesnih žanrova, od savremenog hip-hopa do modernih plesova, obeležila je peto izdanje „Ki Dens” Festivala koje je održano u Hali „Jezero”. Da festival ima svoj kontinuitet ali i kvalitet zahvaljujući organizatorima iz Udruženja sportskog plesa „Dance N Soul Ritmik” videlo se i po broju od više od 250 učesnika iz Beograda, Subotice, Novog Sada, Novog Kneževca kojima je ples u krvi. To su nam i potvrdile plesačice iz Plesne škole „Dance N Soul”, Nikolina Kenđer i Ana Pudar.

-„ Ples je jako lep sport, iako mi neki govori da on to nije i da bi trebalo da prestanem, al po meni to je nešto najbolje što sam probala da treniram“, rekla nam je Ana.

Festival je imao i svoju humanitarnu notu, pa je tako uz pomoć Kikinđana prikupljeno 155.000 dinara za dalje lečenje trinaestogodišnjeg sugrađanina Marka Linkina koji se od 2017. godine bori sa retkim oblikom limfoma.

-„Iz sezone u sezonu ambicije rastu, ali moja misija je i dalje ostala ista, a to je da ples nastavi da živi u Kikindi“, istakla je Mirna Krnić iz USP „Dance N Soul Ritmik”.

Podršku pri realizaciji festivala uz mnogobrojne sponzore, pružili su i predstavnici lokalne samouprave, pa je tako događaju prisustvovala i Valentina Mickovski, članica Gradskog veća za kulturu i obrazovanje.

-„ Zaista mi je veoma drago da je događaj ovoliko posećen i treba tako da bude, s obzirom na humanitarni aspekt festivala. Drago mi je da je udruženje iniciralo humanitarni festival, ali i promovišemo ples i umetnost“, poručila je Mickovski.