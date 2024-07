Na početku novog mandata gradonačelnik Nikola Lukač najavio projekte za dalju modernizaciju Kikinde

Nakon što je na jučerašnoj konstitutivnoj sednici Skupštine grada Nikola Lukač ponovo izabran za gradonačelnika Kikinde, prvi čovek grada je istakao da je politika Srpske napredne stranke ta koja donosi rezultate i kao takva sposobna da vodi Kikindu ka putu napretka. Gradonačelnik je za naredni period najavio mnoge projekte usmerene na stvaranje modernijeg i prosperitetnijeg grada.

-„ Želeo bih da se zahvalim svom timu, koji je predano radio na svim projektima od značaja za razvoj našeg grada i svakog sela u cilju poboljšanja kvaliteta života naših sugrađana. naročito bih se zahvalio, predsedniku Republike Aleksandru Vučiću čija se politika prosperiteta i ubrzanog razvoja naše zemlje osetila i u našem gradu. Kikinda je danas mnogo drugačiji i razvijeniji grad nego što je to bio pre jedne decenije. U pogledu planova za naredni period, oni se mogu podeliti na više oblasti, na koje bih se osvrnuo uz dosadašnje urađene velike infrastrukturne i druge projekte, poput izgradnje fabrike vode, rekonstrukcija i vodovodne i kanalizacione mreže, putne i komunalne infrastrukture, rekonstrukcija Opšte bolnice, izgradnja nove Gradske pijace i druge kapitalne započete i realizovane ideje ali i oživljavanjem i upotpunjavanje sadržaja u svim seoskim mesnim zajednicama kao i razvojem sporta, kulture i turističkog potencijala. Sve ovo, radićemo uz jasno naglašenu brigu o najugroženiijm stanovnicima kroz odgovornu socijalnu politiku. Kontinuitet politike koju zastupamo pruža nam mogućnost da realizujemo dugoročene, kapitalne i životno važne projekte. Kikinda ima bogatu tradiicju i nasleđe koje moramo da čuvamo ali i istovremeno da se razvijamo kako bi obezbedili sigurnu budućnost za sve nas. Što se tiče ekonomskog razvoja, danas Kikinda posle decenija nemaštine i propadanja ponovo radi. Radnih mesta i mogućnosti ima dovoljno za sve koji žele da rade i privređuju svojoj porodici ali i svom gradu. Smatram da na ovome polju dodatno moramo raditi. Podsticaćemo otvaranje novih fabrika i radnih mesta ali i podršku malim i srednjim prduzećima. Aktivno ćemo nastaviti ada radimo na privlačenju stranih i domaćih investiicja naročito u sektorima IT tenologija, ekološki održivih industrija i poljoprivredne proizvodnje. Verujem da je zajednička želja svih nas da se u naš grad vraćaju mladi i obrazovni kadrovi koji bi nas zajedno vodili ka prosperitetu. Na ovom cilju ćemo naročito raditi. Nakon najznačajnijeg projekta u prethodnih pola veka, izgradnje postrojenja za pijaću vodu, započećemo i izgradnju mini postrojenja za preradu pijaće vode u svih 9 sela, ali i nastavak rekonstrukcije vodovodne mreže, kao i izgradnju kanalizacione mreže u delovima grada koji je sada nemaju. Ulagaćemo u sistem javne rasvete, čišćenje i održavanje javnih površina i upravljanje otpadom. I dalje ćemo kao prioritet staviti revitalizaciju putne infrastrukre kako u gradu tako i u selima, što obuhvata izgradnju novih puteva gde kao najvažnije ističemo brze saobraćajnice Sombor-kikinda ali i rekonstrukciju postojećih, izgradnju pešačkih i biciklističkih staza i parking mesta. Kao projekat od strateškog značaja za naš grad istakao bih i najavljenu rekonstrukciju Železničke pruge koji će nas povezati sa prestonicom, do Beograda ćemo stići za sat i petnaest minuta. Samo sa ova projekta, Kikinda postaje konkurentna i vidljiva na mapi regiona kao atraktivna lokaicja kako za investitore tako i za život mladih,” naveo je Lukač.

Govoreći o oblasti zdravstva i zravstvene zaštite, Lukač je dodao da će grad Kikinda u narednom periodu nastojati da posveti posebnu pažnju kako primarnoj, tako i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kikinda je uvek bila i ostaće sinonim za posvećenost ekologiji i zaštiti životne sredine, a implementacijom mera za zaštitu životne sredine i održivim korišćenjem prirodnih resursa ukazuje se na posvećenost budućih generacija, te će biti i prioritet gradske vlasti. Lukač je takođe istakao da će dalji razvoj sporta biti pri vrhu prioriteta njegovog tima kroz dalju modernizaciju,izgradnju sportskih objekata i unapređenje rada sportskih klubova i promocije sporta kroz obrazovni sistem. Ključni aspekti kojim će se gradska vlast baviti u narednom periodu u pogledu obrazovanja usmereni su ka rekonstrukcijama i izgradnjama obrazovne infrastrukture u svim nivoima, kao i unapređenje obrazovnog procesa. Najavljena je podrška kulturnim ustanovama i institucijama koje se bave kulturom kao i razvoju turističkih potencijala Kikinde.