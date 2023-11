Na teritoriji Kikinde 12 odsto obolelih od dijabetesa

Dijabetes je oboljenje koje nastaje usled nedovoljnog lučenja ili delovanja insulina, hormona koji se stvara u žlezdi gušterači – pankreasu i odgovoran je za pravilan metabolizam ugljenih hidrata odnosno šećera. Bez insulina, uneti šećer u organizam putem hrane se ne može preneti iz krvotoka do ćelija, što se ispoljava kao porast šećera u krvi. Prema rečima doktorke Biljane Marković, predsednice Društva za borbu protiv šećerne bolesti primetan je porast od ovog oboljenja koje ne zovu bez razloga tihim ubicom, naročito među mlađom populacijom. Kada je reč o prevenciji akcenat se stavlja na redovne godišnje sistematske preglede, i izbegavanje stresa, redovna fizička aktivnost, bar dva do tri puta nedeljno kao i Izbegavanje brze hrane, gaziranih pića i industrijskih slatkiša. Svetski dan dijabetesa obeležava se 14. novembra, na dan kada je rođen Frederik Banting, naučnik koji je sa Čarls Bestom 1922. godine otkrio insulin. Ovaj dan predstavlja najveću kampanju podizanja svesti o dijabetesu kao globalnom zdravstvenom problemu, dan kada se pokreću aktivnosti od najvećeg značaja za obolele i one sa povišenim rizikom za dijabetes.