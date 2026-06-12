Narodna biblioteka „Jovan Popović“ raspisala konkurs za izradu najboljeg knjigotrejlera

Narodna biblioteka „Jovan Popović“ pozvala je učenike osnovnih i srednjih škola, kao i mlade do 20 godina, da učestvuju na konkursu za izradu knjigotrejlera – kratkog video zapisa koji na kreativan način promoviše knjigu i podstiče čitanje.

Cilj konkursa je da mladi kroz savremene digitalne alate predstave omiljena književna dela i zainteresuju vršnjake za knjigu. Učešće je moguće pojedinačno ili timski, a tim može imati najviše sedam članova. Zadatak učesnika je da osmisle i snime originalan knjigotrejler u trajanju od jednog do deset minuta, kojim će na zanimljiv i kreativan način predstaviti izabranu knjigu. Video radovi treba da budu snimljeni u Full HD formatu i horizontalnoj orijentaciji, uz jasan govor, dobro osvetljenje i kvalitetan zvuk.

Prijave i radovi dostavljaju se putem WeTransfer-a ili sličnih servisa za slanje većih fajlova na elektronsku adresu kultura@kibiblioteka.org.rs. Uz video, potrebno je navesti ime i prezime autora ili naziv tima, školu i razred, kontakt telefon i kratak opis rada do 300 karaktera. Naziv fajla treba da sadrži naslov knjige i ime autora ili tima. Biblioteka je za zainteresovane učesnike obezbedila i mentorsku podršku u osmišljavanju ideje, snimanju i montaži video zapisa. Prijava za mentorstvo obavlja se putem iste adrese elektronske pošte, uz naznaku „Želim mentora“.

Organizatori navode da je dozvoljena upotreba veštačke inteligencije kao pomoćnog sredstva za tehničku obradu, izradu titlova ili montažu, ali osnovna ideja i scenario moraju biti autorsko delo učesnika. Način korišćenja veštačke inteligencije potrebno je navesti prilikom prijave. Konkurs je otvoren do 31. oktobra tekuće godine. Najuspešniji radovi biće javno predstavljeni i nagrađeni, a pored stručnih priznanja biće dodeljena i nagrada publike. Svi prijavljeni radovi moraju biti originalni i ne smeju kršiti autorska prava, dok organizator zadržava pravo da ih koristi u promotivne svrhe biblioteke.