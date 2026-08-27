Nastavlja se Kikindsko leto uz raznovrstan program

Program Kikindskog leta nastavlja se i predstojećeg vikenda, uz događaje na otvorenom. U petak, 28. avgusta, prostor kod otvorenih bazena biće u znaku rok muzike sa prostora bivše Jugoslavije. Program počinje u 21 sat, a za muzičku atmosferu biće zadužen di-džej Luka. Subota, 29. avgust, rezervisana je za nastup veteranske sekcije ADZNM „Gusle“, koja će od 20 sati nastupiti u dvorištu Muzeja. Na istom mestu i u isto vreme, u nedelju će publika moći da pogleda predstavu kikindskog Narodnog pozorišta „Kovači“. Ulaz na sve programe je slobodan.