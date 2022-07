U Kikindi aktivno 40 slučajeva COVID-19

Prema poslednjim podacima gradskog Zavoda za javno zdravlje u Kikindi je trenutno aktivno 40 slučajeva virusa kovid 19. Kako navode nadležni iz ovog zdravstvenog centra, na dnevnom nivou registruje se desetak novozaraženih, a epidemiološka situacija je iz nesigurne prešla u nepovoljnu što se tiče teritorije grada Kikinde i identična je na nivou cele Srbije. Na bolničkom lečenju nalaze se dve osobe stabilnog zdravstvenog stanja sa obostranom upalom pluća. Među obolelima ima i zaražene dece, ali se ne zadržavaju na bolničkom lečenju, saopštio je za TV Kikinda, pomoćnik direktora kikindske Opšte bolnice, dr Vladimir Prunić.



Sudeći po povećanom broju pregleda koji se svakodnevno obavljaju u Kovid ambulanti Doma zdravlja broj novotkrivenih slučajeva omikron varijante SARS-CoV-2 virusa i svih njegovih subvarijanti takođe je u blagom porastu. Kako je za TV Kikinda rekla direktorica ove zdravstvene ustanove, dr Biljana Marković, za sada je uglavnom reč o sporadičnim slučajevima zaraze, odnosno broj novoobolelih se kreće od jedan do desetoro na dnevnom nivou, a bude i slučajeva kada na dnevnom nivou nema registrovanih od ove zarazne bolesti. Imunizacija se obavlja svakodnevno od 7 do 13 časova u prostorijama Druge zdravstvene ustnove, a kao mera prevencije savetuju se treća I četvrta doza vakcine pogotovo hroničnim bolesnicima, a imunizacija sinofarm vakcinom se sprovodi I na selima. Radno vreme kovid ambulante koja se nalazi u dvorištu Druge zdravstvene ustanove u Svetosavskoj ulici broj 53 je od 9 do 16 sati.

Kako navode iz Instituta za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut”, u poređenju sa ranijim cirkulišućim varijantama virusa, manje je verovatno da će infekcije omikron varijantom dovesti do ozbiljnog kliničkog ishoda koji zahteva bolničko lečenje ili prijem u jedinicu intenzivne nege. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i karakteristikama virusa, očekuje se da će epidemiološka situacija COVID-19 u narednom periodu biti stabilna i održavati se na kontrolisanom nivou.