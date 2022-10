Nije poznato u kojoj se trenutno fazi postupak protiv Radmila Nikolića nalazi, ali je poznato da je Radmilo Nikolić nedavno imenovan na novo radno mesto

Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije” je već duže vreme u velikim problemima, kako sa proizvodnjom električne energije, tako i sa izborom kadrova koji rukovode ovim gigantom.

S tim u vezi, napravljeni su u Elektroprivredi i veliki rezovi, smene i naizgled pokušaji da se ovo važno javno preduzeće konsoliduje. Međutim, da li je ovo što danas imamo i što sprovodi v. d. direktor Miroslav Tomašević zaista put u konsolidaciju ili put u još veću dubiozu?

Posmatrajući izbor kadrova koje je “postavio” na ključna mesta u proizvodnji, nekako je najinteresantniji slučaj u Ogranku HE Đerdap u Kladovu, gde je na mesto direktora za proizvodnju energije imenovan Radmilo Nikolić, diplomirani mašinski inženjer, sa posebno velikim “iskustvom” u javnim nabavkama, pa je kako upućeni u tom delu JP EPS-a kažu, da je zbog te svoje “stručnosti” i dobio nadimak gospodin “3 do 8%”. Nikolić je inače jedan od najbližih saradnika sadašnjeg v.d. direktora EPS-a Miroslava Tomaševića.

Koliko je to zaista tačno, ostaje nadležnim organima da provere, kao i udeo pomenutog Radmila Nikolića u vlasništvu dve mini hidroelektrane na lokacijama Džep i Mačkatica u blizini Surdulice na Vlasini. Verovatno ga ni za to nikada niko nije pitao, “odakle ti novac za dve mini hidroelektrane” koje po procenama koštaju oko dva miliona evra, po komadu.

Dakle, upućenost Radmila Nikolića u oblastima koje se bave obnovljivim izvorima energije su “nesporne”, pa je možda to bila referenca da ga na tako važno mesto imenuje sadašnji v.d. direktor Tomašević, ili je pak uticaj njegove “bliske” prijateljice korporativne direktorke iz ogranka Obnovljivi izvori energije bio presudniji…

Međutim, možda najsporniji događaj u njegovoj karijeri, koji bi u normalnoj pravnoj državi predstavljao nepremostivu prepreku, kako pravnu, tako i moralnu za njegovo imenovanje je nesreća sa fatalnim ishodom koju je Radmilo Nikolić izazvao na autoputu Miloš Veliki u blizini Ljiga.

Naime, u nedelju 25.10.2020. godine, upravljaući službenim vozilom JP EPS marke “Škoda Rapid” Radmilo Nikolić je u zaustavnoj traci na autoputu Miloš Veliki, u blizini Ljiga usmrtio Nenada M. (42). Izvršivši krivično delo, Radmilo Nikolić je nastavio vožnju ka Beogradu, bez zaustavljanja i pokušaja da pruži pomoć unesrećenom Nenadu M. Kada je stigao u Beograd, pozvao je svog bivšeg vozača Dragana Popovića iz Surdulice, radnika firme “Đerdap usluge” a.d. Kladovo da sutradan 26.10.2020. godine odmah doputuje u Beograd i preuzme službeni automobil JP EPS-a, sa kojim je izvršeno krivično delo. Plan je bio, da Dragan Popović odveze službeni automobil bez putnog naloga u selo Alakince u opštini Surdulica i da kod “pouzdanog” autolimara popravi automobil, čime bi sve tragove izvršenja krivičnog dela sa limarije automobile uklonili. Automobil su pre odlaska na put ka Surdulici Nikolić i Popović oprali, kako bi uklonili krv i dlake sa vozila, a Popović je nakon toga uspeo da oštećen automobil odveze u selo Alakince, gde ga ipak presreće patrola saobraćajne policije i privodi. Radmila Nikolić je na osnovu kamera na naplatnim rampama identifikovala policija i on je ubrzo uhapšen od strane pripadnika Policijske uprave Valjevo, policijske stanice Lajkovac.

Dakle, Radmilo Nikolić je uhapšen sutradan 26.10.2020. godine na svom radnom mestu u ogranku Obnovljivi izvori energije u Beogradu, gde je mirne duše došao na posao, kao da se ništa nije desilo. On je priveden i određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati, a zatim je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu na dalju nadležnost. Protiv Radmila Nikolića podneta je krivična prijava za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja i nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, dok je protiv Dragana Popovića podneta krivična prijava za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Draganu Popoviću je nakon privođenja i podnošenja krivične prijave bio zabranjen ulazak u sve objekte JP EPS, a sada je i to ukinuto i on je sada ponovo vozač Radmila Nikolića na novoj-staroj funkciji u ogranku HE Đerdap.

Nije poznato u kojoj se trenutno fazi postupak protiv Radmila Nikolića nalazi, ali je poznato da je Radmilo Nikolić nedavno imenovan na novo radno mesto i to prvo na mesto pomoćnika direktora Direkcije za modernizaciju i revitalizaciju HE Đerdap, ali sa ovlašćenjem v.d. Direktora JP EPS Miroslava Tomaševića da obavlja poslove direktora za proizvodnju energije u ogranku HE Đerdap u Kladovu. Tri ovlašćenja bila su na po mesec dana, dok je nakon toga dobio aneks za radno mesto Direktor za proizvodnju energije Ogranka HE Đerdap, ali na 45 dana, što je takođe presedan, a razlog za to je verovatno poznat samo Tomaševiću i doskorašnjoj ministarki Zorani Mihajlović.

Da li vraćanje na funkcije ovakvih kadrova predstavlja spašavanje EPS-a ili potpuno urušavanje najznačajnijeg javnog preduzeća?

U svakom slučaju, važno je da javnost i zaposleni u JP EPS budu upoznati ko su kadrovi koje su bivša ministarka Mihajlović i njeni saradnici imenovali na važne funkcije. Da li će uskoro doći do nekih promena u Ministarstvu rudarstva i energetike osataje da se vidi…