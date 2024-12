Novak Đoković u Kikindi dobio spomenik visine 2,5 metra: Delo je vajara Borisa Staparca

Najveća teniska legenda svih vremena, Novak Đoković, dobio je spomenik u Kikindi. Ovaj impozantan spomenik, visine oko dva i po metra, delo je sugrađanina i vajara Borisa Staparca, koji je nakon godinu dana posvećenog rada uspešno završio svoj najnoviji projekt. Spomenik, izrađen od modeliranog betona, prikazuje Đokovića u trenutku trijumfa, sa tri prsta, u simbolici krštenja reketom u ruci i pogledom uprtim prema nebu. Za umetnika Borisa Staparca ovo je bio jedan od zahtevnijih projekata.

-„ Potrebno je da vas nešto povuče da vam da potrebu da se stvori. Prateći mečeve Đokovića, primetio sam da je Nole pobožan, da tu snagu izvlači iz te pobožnoti i zbog toga sam napravio ovakvu skulpturu u pokretu, sa tri prsta u jednoj moliti takozvanoj sa reketom koji ima krst na sebi, tako da zatvorimo simboliku jednog Srbina koji je iz ljubavi prema svojoj otadžbini pobedio ceo svet. Pobedio je diva svojom verom. Krenuo sam u tu skulturu jer je to veliki izazov, ne samo kao vernika već i kao čoveka koji veruje u to što radi nego i do njegovog pokreta tela koji je zaista veliki izazov,” rekao je Staparac.

Boris Staparac postao je prepoznatljiv široj javnosti kao autor spomenika filmskom junaku Rokiju Balboi, koji se nalazi u centru Žitišta. Njegov bogat umetnički opus, koji broji oko 200 skulptura, uključuje i monumentalno delo visoko sedam metara i teško 26 tona, posvećeno vojvodi Prijezdi i Jelici, simbolima ljubavi i vere. Zid njegovog ateljea ukrašen je “Svesrpskim zidom”, na kojem su postavljene statue patrijarha Pavla, Svetog Save, cara Dušana i Nikole Tesle. A evo kako reaguje na komentare njegovog najnovijeg spomenika. -„ Ne dodiruje me to, svako ima pravo na svoje mišljenje, svoju viziju, ne bavim se time…nemam ni vremena a znam šta radim. Zamislite da se ja uputim u analizu nekog ko komentariše moja dela. Pored toga što sam vajar, ja sam i književnik, bavim se duhovnom filozofijom i zamislite da neko pročita tu moju knjigu koji nije pročitao ni jednu, šta bi taj rekao. Ne bavim se time, svako neka se bavi svojim poslom, ovo je ono što ja radim, što želim da radim i što ću jednog dana da ostavim iza sebe,” zaključio je Staparac.

Delima Borisa Staparca nastoji se doprineti kulturnoj baštini i kroz skulpture izražavati vrednosti koje inspirišu i povezuju ljude. Svaka njegova skulptura, pa i spomenik posvećen Novaku Đokoviću, predstavlja podsećanje na značajne ličnosti i njihove vrednosti kako u kontekstu sporta tako i ljudskih kvaliteta.