Od naredne godine đacima po dodatni čas fizičkog: U Nakovu uspešno realizovan projekat “Svako dete ima pravo da odrasta zdravo”

U Školi „Petar Koćić“ u Nakovu, osim što su stigli do kraja školske godine, priveli su kraju i pilot projekat „Svako dete ima pravo da odrasta zdravo“. Jedina su škola u kojoj đaci imaju dodatni čas fizičkog vaspitanja nedeljno, a nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti, postoji velika mogućnost da od septembra, sve škole u Srbiji implementiraju dodatni sportski čas kao obavezan. Razlozi su dobro poznati, manjak aktivnosti i sve veće motoričke prepreke kod dece.

Kako nam nove generacije odrastaju sa mobilnim telefonima, tabletima, video-igricama, u stanovima i u kućama, a ne u prirodi, u igri i kretanju – bilo je neophodno pokrenuti projekat „Svako dete ima pravo da odrasta zdravo“. Među našim školama, u program je uključena Osnovna škola „Petar Kočić“ iz Nakova. Za đake to znači čas fizičkog više – i na to pozitivno reaguju.

– Dolazili smo rado, nije bilo naporno. Svaki put igramo nešto što nam se igra taj dan, fudbal košarka, kaže Tea Obradović učenica 7. razreda ove škole.

– Po meni sport je jako važan, nema bez sporta života, kaže Andrija Zorić, takođe učenik 7. razreda.

Realizacija projekta je za svaku pohvalu , jasna je nastavnica fizičkog Jelena Banić.

– Primetno je da deci znače ovi časovi. Uspeli smo uz dogovor sa roditeljima da ovaj dodatni čas ubacimo u redovnu prepodnevnu nastavu, a sedmi razredi su dolazili u popodnevnim satima. Deca su izlazila zadovoljna. Sigurno ovaj dodatni čas puno znači, jer sad rastu a taj rast treba da prati osnaživanje mišića, zglobova, same kosture, kaže Jelena Banić, nastavnica fizičkog vaspitanja OŠ „Petar Kočić“ iz Nakova.

Sa dodatnim časovima fizičkog počelo se septembra kada su obavljeni i pregledi stanja dece. Nakon današnjih kontrolnih pregleda, poređenja će biti predmet analiza u predstojećem periodu, ali su pozitivni pomaci vidljivi.

– Na terenu smo puno videli. Situacija je različita od škole do škole, od mesta do mesta. Možemo mi da pričamo da pogrešno provode vreme, ali ako se napravi sistemsko rešenje, deca će to prihvatiti. Problemi nastaju kada je vreme u pitanju. Deca su već dugo u školama, negde je potrebno organizovati prevoz. Svakoj školi treba prisupati pojedinačno. Zdravstveno – nije to iznenađenje. Imamo 40 posto dece sa određenim problemima, kriva kičma, ravna stopala, x noge i slično, kaže dr Branislav Strajnić iz Pokrajinskog Zavoda za sport i sportsku medicinu.

Kada je prošle godine raspisan konkurs za učešće škola u ovom programu, rado su se odazvali iz Škole „Petar Kočić“. To se uklopilo u njihove interne programe povećanja broja časova fizičkog za sve učenike, a ne samo za 31 đaka 3.,4. i 7. razreda koji su obuhvaćeni programom.

– Deca ne znaju da se igraju, sve više su za računarima, a to ne daje dobre rezultate. Mi smo još pre nekoliko godina rešili da obogatimo prepodnevni smenski rad. Uključili smo decu u dodatne časove fizičkog. Ovaj projekat je bio veliki plus na to, kaže Ljiljana Janjilović, direktorica OŠ „Petar Kočić“ u Nakovu.

Važno nam je da deca budu zdrava i sportski aktivna, još jednom je poručio Dragan Pecarski, član Gradskog veća Kikinde zadužen upravo za ovu oblast.

– Projekat se naslanja na našu stratgegiju sporta gde je acenat na zdravlju populacije, ističe Dragan Pecarski, član GV zadužen za sport.

Krajni rezultat programa bio bi da od septembra sva deca koja pohađaju osnovne i srednje škole imaju dodatni čas fizičkog. Koliko je situacija alarmantna pokazuje podatak da su u nekim školama deca učila pravilno da hodaju. Projekat “Svako dete ima pravo da odrasta zdravo” zajednički je projekat tri ministarstva i to Ministarstva prosvete, sporta i zdravlja, a u Kikindi se sprovodi jedino u nakovačkoj školi.