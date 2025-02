Odbojkaški kamp „Jelena Nikolić” biće realizovan od 22. do 28. juna u našem gradu

Za trofejnu reprezentativku Srbije u odbojci, Jelenu Nikolić, upriličen je svečani prijem u kabinetu gradonačelnika Kikinde, Mladena Bogdana. Tom prilikom, sa ponosom je najavljeno otvaranje prestižnog odbojkaškog kampa, koji će biti realizovan od 22. do 28. juna u našem gradu. Kikinda će tako biti domaćin ovog značajnog sportskog događaja, pružajući mladim talentima priliku da uče od jedne od najboljih srpskih odbojkašica.

Odbojkaški savez Srbije organizator je odbojkaškog kampa „Jelena Nikolić”, koji će u junu biti održan u našem gradu. Tim povodom, u kabinetu gradonačelnika Mladena Bogdana upriličen je svečani prijem za trofejnu reprezentativku Srbije, Jelenu Nikolić. Ova istaknuta odbojkašica sa zadovoljstvom će svoje znanje, iskustvo i veštine preneti na mlade talente, pružajući im priliku da se razviju u što bolje sportiste. Nakon prijema u Gradskoj kući, predstavnici lokalne samouprave i Odbojkaškog saveza Srbije, posetili su trening odbojkašica u OŠ „Jovan Popović”.

-Posebno nam je zadovoljstvo da kamp bude održan u Kikindi jer nam se izuzetno dopada. Videli smo strukturu, bezbednost grada i od prvog momenta smo se ovde lepo osećali – istakla je Jelena Nikolić predsednica Odbojkaškog saveza Srbije.

-Jelena je igrač koji je ostavio trajan i neizbrisiv trag u srpskoj odbojci, a mi pokušavamo da omasovimo njen kamp i napravimo čas radosti i smeha. Pre mesec dana smo obišli Kikindu i ono što očekujemo, a grad je uspeo da nam pruži sve što je moguće i ispunio je naša očekivanja – dodao je Ljubomir Galogaža glavni trener kampa.

-Odbojkaški svet u Kikindi i deca zaslužuju ovako nešto, napomenuo bih da smo imali dobru saradnju sa Odbojkaškim savezom Srbije i pre i prepoznati smo kao sredina koja može da zadovolji sve potrebe jednog vrhunskog kampa – rekao je Dragan Pecarski predsednik Odbojkaškog saveza Severnobanatskog okruga.

Gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan, istakao je veliko zadovoljstvo što je upravo naš grad odabran da bude domaćin značajnog kampa.

-U gostima nam je proslavljena Jelena Nikolić i čast nam je svima velika. Mi kao grad smo tu da pružimo kvalitetne uslove i želimo da podržimo svaku granu sporta. Svako dete koje želi da se bavi sportom ima priliku da izabere koji će to sport biti, ne želimo nikoga da ograničavamo. Želimo da se svako dete, koje to želi, nesmetano bavi sportom u našem gradu i ovaj kamp dobra je prilika da se to pokaže – zaključio je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

Svečanom prijemu i obilasku mladih odbojkašica prisustvovali su i treneri Zoran Olajić i Nikolina Tomić, kao i član Gradskog veća Aleksandar Aćimov. Odbojkaški kamp „Jelena Nikolić” biće realizovan u periodu od 22. do 28. juna 2025. godine.