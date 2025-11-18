Osnovna škola „Jovan Popović” obeležila 75 godina uspešnog rada

OŠ „Jovan Popović“ iz Kikinde proslavila je značajan jubilej – 75 godina uspešnog rada i obrazovanja. Tim povodom organizovan je bogat program koji je okupio kako učenike i nastavnike, tako i roditelje, bivše đake i prijatelje škole. Centralni deo proslave činile su radionice pod nazivom „Koliko se poznajemo“, koje su postale tradicionalni deo školske manifestacije i koje podstiču interakciju i timski rad među učesnicima.

-„ Ove godine naš dan obeležavamo kroz radionice jer ovo je dan svih naših učenika i to je najbolji način da svaki učenik uzme učešće u današnjem obeležavanju za nas važnog dana. tema ove godine je koliko se poznajemo – odlučili smo da naše učenike okrenemo jedne ka drugima i da ih podsetimo koliko je prijateljstvo i empatija važna,” izjavila je Jelena Krvopić, direktorica OŠ „Jovan Popović”.

Čestitke povodom 75. rođendana OŠ „Jovan Popović” učenicima i zaposlenima uputio je i Tihomir Farkaš, član Gradskog veća za obrazovanje.

-„ Škola obeležava 75 godina postojanja i zasta nam je drago što smo danas ovde da podržimo školu, kolektiv koji je znao u prethodnom periodu da odgovori na izazovna vremena i pokaže da je u prvi plan stavio interes dece. Sve aktivnosti podržane su od strane lokalne samouprave, kao što vidite, jedna lepa škola u kojoj se oseća domaćinska atmosfera. Ovom prilikom svim učenicima, roditeljima i zaposlenima čestitam Dan škole, ovaj jubilej i želim da nastave u ovom pravcu i da postižu i dalje sjaj ne rezultate kao što su postizali u prethodnom periodu,“zaključio je Farkaš.

Škola „Jovan Popović” broji 302 učenika koji su raspoređeni u 16 odeljenja.