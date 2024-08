Otvoren je renovirani objekat kompanije Univerexport u Mikronaselju

Nakon radova koji su obuhvatili sve aspekte rekonstrukcije, otvoren je novi objekat kompanije Univerexport na adresi Beogradska bb u Mikronaselju. Kako bi dodatno obradovali verne potrošače, samo u ovom objektu važi specijalna akcija koja traje do 21. avgusta.

Otvoren je renovirani objekat kompanije Univerexport u našem gradu na adresi Beogradska bb u Mikronaselju. Nakon višemesečnih radova koji su obuhvatili sve aspekte rekonstrukcije, objekat je od danas spreman da ugosti svoje potrošače. Prvih sto kupaca danas je imalo priliku da dobije poklon pakete, drugih sto ceger, a svaka pedeseta kupovina bila je besplatna.

-Artikle smo birali tako da odgovorimo na potrebe naših potrošača. Posebno izdvajamo proizvode lične proizvodnje. U ovom objektu važi specijalna akcija do 21. avgusta, kao i redovne nedeljne akcije koje počinju svakog petka. Održavamo popuste i za penzionere, a više informacija možete dobiti putem sajta univerexport.rs i na našim društvenim mrežama, istakla je Vesna Zeković iz kompanije Univerexport.

Objekat se prostire na 772 kvadratna metra u kojem je pažljivo sortirano preko 8 hiljada artikala iz različitih kategorija. Radno vreme Univerexporta od ponedeljka do subote biće od 7 do 21 čas, dok će nedeljom objekat biti otvoren u periodu od 7 do 14 sati.