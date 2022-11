Penzioneri sa nižim primanjima mogu da se prijave za solidarnu pomoć do 12. novembra

Gradsko udruženje penzionera Kikinda obaveštava penzionere sa penzijom nižom od 16.884 da mogu da se prijave za solidarnu pomoć u robi koja podrazumeva osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu u visini do 2.000 dinara. Prijavljivanje se obavlja ponedeljom, sredom i petkom od 9 do 12 sati u prostorijama Udruženja penzionera u ulici Vojvode Putnika broj 37. Penzioneri sa sobom trebaju da ponesu ličnu kartu i poslednji ček od penzije, a pomoć će se deliti prema sačinjenoj rang listi.

Republički PIO fond je i ove godine, kao i prethodnih opredilo sredstva za solidanu pomoć svim penzionerima sa teritorije republike Srbije. Kikindski penzioneri sa primanjima do 16.884 dinara u prilici su da konkuršu za solidarnu pomoć koja obuhvata neophodne životne namirnice i sredstva za higijenu koja se najčešće koriste u domaćinstvu. U ove namene za grad Kikindu ukupno je izdvojeno 305.378 dinara na sve naše najstarije penzionere. Prijavljivanje se obavlja ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 12 sati u prostorijama Udruženja penzionera kod gradske pijace u ulici Vojvode Putnika broj 37. Pored penzionera u Kikindi, na solidarnu pomoć mogu da računaju i građani starije životne dobi koji žive na selu. Prijavljivanje se obavlja u mesnim organizacijama penzionera u Mokrinu, Banatskom Velikom Selu, Sajanu i Bašaidu, dok ostali to mogu da učine u svojim mesnim zajednicama. Na teritoriji Grada Kikinde živi oko 13.700 penzionera, dok gradsko Udruženje penzionera broji oko 6.500 aktivnih članova.