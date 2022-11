Plivači ,,Velike Kikinde” uspešni i u Pančevu

Na Kup-u Pančeva, plivači ,,Velike Kikinde” okitili su se sa 27 medalja – 18 zlatnih, 4 srebrne i 5 bronzanih odličja i tako se u jakoj konkurenciji od 33 kluba našli na četvrtom mestu u ukupnom plasmanu. Matija Tornjanski i Teodora Stančić bili su najuspešniji u svojim kategorijama. Teodora Stančić doplivala je do zlatnih medalja na 100 metara prsno, 100 metara mešovito i 100 metara delfin, dok je na 200 metara kraul osvojila jedno srebro. Matija Tornjanski okitio se sa četiri zlatne medalje i to u disciplini na 100 i 200 metara slobodno i 100 i 200 metara delfin. Aleksa Kockar osvojio je četiri zlatne medalje i to na 100 i 200 metara leđno i u istim metražama mešovitim stilom. Miloš Menda na 100 i 200 metara prsno okitio se zlatom, baš kao i Vuk Karanović na 100 metara leđno i isto toliko mešovito i 200 metara leđno, a Luka Đukić na 100 i 200 metara prsno. Minja Balint zasijala je srebrnim sjajem na 100 metara slobodno, dok je Luka Đukić medaljom istog sjaja zasijao i na 100 i 200 metara mešovito. Petar Savić morao je da se zadovolji bronzanom medaljom na 100 i 200 metara leđno, Vuk Karanović na 200 metara mešovito, a Miloš Menda na 100 metara mešovito i 200 metara slobodno.