Plivači „Velike Kikinde” uspešni u Banjaluci

Aleksa Kockar je postigao izvanredan uspeh na nedavno održanom Međunarodnom plivačkom mitingu u Banjaluci. On je osvojio dve najsjajnije medalje i doneo klubu „Velika Kikinda” mnogo radosti. Matija Tornjanski okitio se sa jednim zlatom i dva srebra, pokazujući svoje izuzetne plivačke veštine. Teodora Stančić doplivala je do dve zlatne i jedne bronzane medalje. Luka Đukić je takođe doprineo uspehu kluba “Velika Kikinda”. On je osvojio dve srebrne i dve bronzane medalje, demonstrirajući svoje plivačke sposobnosti i borbeni duh. Međunarodni plivački miting u Banjaluci okupio je ukupno 439 plivača iz 48 klubova i predstavljao je 10 različitih zemalja.