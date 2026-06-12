Po treći put: Raspisan konkurs za književnu nagradu „Jovan Popović”

Regionalna književna nagrada „Jovan Popović“, koju treći put organizuje izdavačka kuća Partizanska knjiga, otvorena je za prijave autora iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Konkurs je namenjen neobjavljenim rukopisima zbirki priča ili poezije, a pravo učešća nemaju autori koji su ranije sarađivali sa Partizanskom knjigom kroz izdavački ugovor. Rukopisi, uz lične podatke autora, mogu se poslati elektronskim putem na adresu partizanskajp@gmail.com najkasnije do 6. avgusta tekuće godine. Dobitnik nagrade biće proglašen 18. novembra, na dan rođenja Jovana Popovića, a priznanje podrazumeva plaketu i objavljivanje nagrađenog dela u izdanju Partizanske knjige.

Jovan Popović (1905–1952) ostavio je značajan trag u srpskoj književnosti kao pesnik, prozni pisac, prevodilac, urednik i književni kritičar. Autor je više zbirki poezije i kratke proze, a sahranjen je u Aleji velikana u Beogradu.

Prošlogodišnji laureat nagrade bio je Miloš Živanović iz Beograda za rukopis knjige „Obale dobre vode“.