September 18, 2026
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Po treći put: Raspisan konkurs za književnu nagradu „Jovan Popović”

Aleksandar Zigic02 mins

Regionalna književna nagrada „Jovan Popović“, koju treći put organizuje izdavačka kuća Partizanska knjiga, otvorena je za prijave autora iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Konkurs je namenjen neobjavljenim rukopisima zbirki priča ili poezije, a pravo učešća nemaju autori koji su ranije sarađivali sa Partizanskom knjigom kroz izdavački ugovor. Rukopisi, uz lične podatke autora, mogu se poslati elektronskim putem na adresu partizanskajp@gmail.com najkasnije do 6. avgusta tekuće godine. Dobitnik nagrade biće proglašen 18. novembra, na dan rođenja Jovana Popovića, a priznanje podrazumeva plaketu i objavljivanje nagrađenog dela u izdanju Partizanske knjige.

Jovan Popović (1905–1952) ostavio je značajan trag u srpskoj književnosti kao pesnik, prozni pisac, prevodilac, urednik i književni kritičar. Autor je više zbirki poezije i kratke proze, a sahranjen je u Aleji velikana u Beogradu.

Prošlogodišnji laureat nagrade bio je Miloš Živanović iz Beograda za rukopis knjige „Obale dobre vode“.

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