Počela prodaja jelki sa busenom

Jelke su najtraženije u ovo doba godine i tople su preporuke da se kite samo jelke sa busenom koje unose lepotu, svežinu i miris prirode u prostorijama u kojima se nalaze. I ove godine u Kikindi je dobra ponuda jelki, a ne izostaje nipotražnja. Radivoj Lagundžin, vlasnik rasadnika „Dorijat“ ističe da u ponudi imaju smrču, Pančićevu omoriku,srebrnu smrčuibelujelu. Jelke se kreću od 2.400 dinara do 3.500 dinara.

Porodica Lagundžin proizvodi jelke i od semena do jelki koje se vade prođe od pet do sedam godina. Jele su dugovečne i u zemlji mogu da traju od 50 do 100 godina i mogu dosta da narastu.

Običaj kićenja novogodišnje i božićne jelke vuče korene iz XI veka.