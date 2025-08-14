КОНЗЕРВАТИВНИ ПОКРЕТ НАШИ: ПОДРШКА СРПСКОЈ ПОЛИЦИЈИ
Србија се налази под снажним и координисаним ударом организованих група које делују по налогу и уз подршку страних центара моћи. Ове групе, подстицане и финансиране из иностранства, злоупотребљавају грађане наше земље са циљем да изазову унутрашњи хаос, грађански рат и рушење уставног поретка.
Под плаштом наводне „борбе против корупције“ спроводи се сценарио обојене револуције — добро познат модел којим су већ уништене државе широм света. Њихов крајњи циљ није правна држава нити бољи живот грађана, већ проливање српске крви, дестабилизација земље и преузимање власти у интересу страних покровитеља.
Конзервативни покрет НАШИ упућује пуну и недвосмислену подршку српској полицији, која месецима трпи терор, притиске, претње и физичке нападе, а истовремено показује истрајност и одлучност у одбрани уставног поретка, јавне безбедности и мира у држави. Полиција данас брани не само закон, већ и сам опстанак државе и народа.
Свако ко подиже руку на српског грађанина, напада полицију или свесно ради на проливању српске крви, мора одговарати и бити изведен пред лице правде у складу са законом Републике Србије. За такве нема оправдања, нити политичког, нити моралног, нити било каквог другог.
Србија има право и обавезу да се брани. Конзервативни покрет НАШИ стоји раме уз раме са свим државним органима у очувању мира, стабилности и безбедности нашег народа.
Инфо тим
КПН