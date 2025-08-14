Pogačar i Brković predvode blokadersko divljanje u Vrbasu: Letelo kamenje na građane i policiju! (VIDEO)

Haos traje satima, a u metežu ima povređenih i među građanima i među policajcima

Vrbas je večeras postao poprište brutalnog nasilja koje su izazvali predvodnici blokaderskog pokreta – Miran Pogačar i Brajan Brković.

Njih dvojica, poznati po separatističkim stavovima i otvorenim napadima na Srbiju, predvodili su rulju koja je pokušala da izazove haos ispred prostorija Srpske napredne stranke.

Prema izjavama očevidaca i potvrdi iz policije, prema građanima koji su mirno stajali u odbrani prostorija SNS, kao i prema pripadnicima MUP-a, letele su kamenice, flaše i drugi predmeti. Haos traje satima, a u metežu ima povređenih i među građanima i među policajcima.

Ova agresija još jednom je pokazala pravo lice tzv. “protesta” – umesto demokratskog izražavanja mišljenja, na ulicama gledamo organizovano nasilje, destrukciju i pokušaj zastrašivanja građana.