Pogledajte kako blokaderi šutiraju pokrajinskog poslanika dok leži na zemlji (VIDEO)

Autor: Redakcija 24sedam

Blokaderi su fizički nasrnuli na Borovića, oborili ga na zemlju i nastavili da ga udaraju, dok je porodica bila izložena gnusnim uvredama i zastrašivanju

Kuća pokrajinskog poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Nenada Borovića u Rumi postala je meta napada blokadera. Incident se dogodio ispred njegovog porodičnog doma, gde su nasilnici gađali kamenicama i uzvikivali uvrede na račun njega i njegove porodice.

Kako saznajemo, blokaderi su fizički nasrnuli na Borovića, oborili ga na zemlju i nastavili da ga udaraju, dok je porodica bila izložena gnusnim uvredama i zastrašivanju.

Na snimku, koji je načinio jedan od blokaderskih “novinara”, vidi se trenutak kada poslanika šutiraju dok leži, što i sam autor snimka priznaje.

Ovakvi napadi, prema nadležnim organima, neće ostati nekažnjeni – zakon i pravda reagovaće brzo i odlučno.