Ponuda na zelenoj pijaci dobra, potražnja mala

Na zelenoj pijaci kupcima je na raspolaganju bogata ponuda, mahom kupusnjača, južnog voća, jabuka i krušaka. Prodavci se slažu da je prodaja slabija u odnosu na januar kada su građani više kupovali zbog praznika.

Kilogram spanaća je 350 dinara, salata je 50 dinara po komadu, prve rotkvice su 80 dinara veza, mladi luk je 60 dinara veza, cvekla 80, koliko je i šargarepa je, a zelen 250 dinara za kilogram. Zimski kupus je 50 dinara za kilogram, celer je 100 dinara za komad, perušn lišće je 50 dinara.Praziluk je od 30 do 50 dinara, dok je kelj 150 dinara za komad.

Jabuke se kreću od 60 do 100 dinara za kilogram, dok su kruške 100 dinara.Jaja su od 10 do 20 dinara u zavisnosti od veličine. U ponudi je bilo i suvog, ali i svežeg cveća zbog Zadušnica. Buket suvog cveća kretao se od 150 do 250 dinara, dok su od svežeg bile najskuplje ruže 250 dinara za komad, preko grebera 200 do kranfila koji su se prodavali za 80 dinara za komad.