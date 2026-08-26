Poreska uprava objavila kalendar poreskih obaveza firmi za septembar

Poreska uprava objavila je kalendar poreskih obaveza firmi za septembar prema kome rok za prve obaveze ističe 7. septembra, do kada je neophodno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u avgustu kao i o izmirenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za avgust i uplati sredstava.

Sledeći rok je 10. septembar a firme su obavezne da do tada podnesu poreske prijave i plate porez na premije neživotnih osiguranja za avgust i za porez na dodatu vrednost (PDV) za avgust od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Rok za najveći broj obaveza ističe 15. septembra. Do ovog datuma je neophodno platiti akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za avgust, doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za avgust, te podneti poreske prijave i platiti obračunate doprinose za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za avgust. Isti je rok i za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na dodatu vrednost, na obrascu PPPDV za avgust, te obrasca PID PDV 1 za avgust ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu. Do 15. septembra firme su obavezne da plate akontaciju poreza na dobit pravnih lica za avgust, da podnesu poreske prijave za obračun akcize i da plate akcizu za drugu polovinu avgusta kao i da podnesu poreske prijave o obračunu i plate akcize na struju za krajnju potrošnju ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za avgust. Poslednji dan u mesecu, rok je da podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za avgust kao i za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prvu polovinu septembra i plaćanje obračunate akcize. Iz Poreske uprava napominju da se rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan, pomera na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize obračunate za period od prvog do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.