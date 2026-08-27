Potvrđeno: Umro general Ratko Mladić

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 83. godini, izjavila je Srni državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević. Ona je rekla da je tu informaciju dobila od generalovog sina Darka Mladića. General Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je poslednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu se oglušio na zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju. Srpski general je pretrpio je više moždanih udara, a poslednji je doživeo 10. aprila. Imao je ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak,neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima. Više puta je zbog toga bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi. General Ratko Mladić je rođen 12. marta 1943. godine u selu Božinovići, u opštini Kalinovik. Završio je Vojno-industrijsku školu u Zemunu, a Vojnu akademiju, Komandno-štabnu akademiju kao prvi u klasi.

Oficirsku karijeru započeo je 1965. godine u Skoplju, gde napreduje do načelnika za nastavu 3. vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije /JNA/. Početkom januara 1991. godine postao je pomoćnik komandanta Prištinskog korpusa, a krajem juna iste godine odlazi u Knin. Početkom marta 1992. po naređenju načelnika Generalštaba JNA Blagoja Adžić sa dužnosti u Kninu odlazi u Sarajevo, gđe je preuzima dužnost od generala Milutina Kukanjca i postaje komandant 2. vojne oblasti JNA sa sedištem u Sarajevu. Tada je vanredno unapređen u čin general-potpukovnika. General Mladić je 12. maja 1992. godine, odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, a na prijedlog predsednika Radovana Karadžića postavljen za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i na tom položaju je ostao do 1996. godine. Redovno je unapređen u čin general-pukovnika 24. juna 1994. godine. Penzionisan je 28. februara 2001. godine ukazom tadašnjeg predsednika SR Jugoslavije Vojislava Koštunice. Nosilac je Ordena za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordena Narodne armije sa srebrnom zvijezdom, Ordena za vojne zasluge sa zlatnim mačevima i Ordena bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem. Haško tužilaštvo ga je 1995. godine optužilo za ratne zločine u BiH, a uhapšen je 26. maja 2011. godine u Lazarevu kod Zrenjanina, nakon čega je izručen Haškom tribunalu. Sudski proces protiv generala Mladića počeo je u Haškom tribunalu 3. juna 2011. godine, a u julu 2022. godine osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog navodnog genocida i zločina protiv čovečnosti u BiH.