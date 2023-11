Prijavite se za program pripravnika sa srednjom školom, mera se zatvara 30. novembra

Kompanija „ Alta DOO“ vlasnice Ruže Boškov, dobro poznate Kikinđanima jer u gradu posluje pune 44 godine, redovno koristi programe NSZ. Saradnjom su izuzetno zadovoljni, a Ruža Boškov ističe da su saradnjom sa NSZ menjali i ljudske sudbine na bolje.

Kada kažemo „Alta DOO“ mislimo na „Autoservis Boškov“. Predstavlja kompaniju sa više od četiri decenije iskustva u sektoru automobilske usluge. Kompanija posluje duže od 4 decenije i za to vreme razvili su saradnju sa govoro svim institucijama u gradu. Sa NSZ saradnja se ipak izdvaja zahvaljujući visokom nivou kooperativnosti, efikasnosti i međusobne podrške.

– Spadamo u jednu od nastarijih firmi u Kikindi, osnovani smo kao „Autoservis Boškov“, to je moj pokojni suprug Radovan Boškov osnovao 1979.godine, onda je to preraslo u ovu kompaniju. Trenutno se bavimo tehničkim pregledom, osiguranjem vozila, ovde završavate sve što se tiče registracije vozila, izdajemo i nalepnice. Nalazimo se u ulici Đure Jakšića preko puta Autobuske stanice. Imamo saradnju sa svima u gradu, mali je grad svi se i poznajemo, a moram da priznam da sa NSZ sarađujem od prvog dana i moram da istaknem da sa njima najbolje sarađujem. Koristila sam programe pripravnika, zapošljavanja invalida, moja prva plata, moja prva šansa, odavde su ljudi odlazili u penziju, trenutno imam pripravnika. Oni su divan profesionalni kolektiv i kada mi bilo kakva pomoć treba oni odrade program psihologa, inervju sa potencijalnim kadidatima, uvek su tu kad mi nešto treba. Ovaj program konkretno traje 6 meseci i moja namera je da kandidata zadržim. Po struci je saobraćajni tehničar. On se kod nas obučio za nedelju dana da može samostalno da radi. Za izbor pripravnika i pripremu dokumenata puno mi pomaže NSZ, malo vremena za to treba. Ne traje duže od pola sata, kaže Ruža Boškov, vlasnica „DOO Alta“ i dodaje da takve institucije treba da budu servis građana i da to zaista i jesu.

Mera pripravništva za nezaposlena lica sa srednjim obrazovanjem podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno srednje obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, takođe i sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom, predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa. Ovaj program NSZ realizuje se kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru a Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuje u finansiranju mere najduže do 6 meseci.

– Ovakvi programi puno znače pravnim licima. Vi ste tu rasterećeni, kako oko logistike tako i finansijski. Svaki novac je dobrodošao, zaključuje Ruža Boškov.

Informacije o meri mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Mesta još ima, a javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra.