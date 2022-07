Pripravnički program NSZ za mlade visokoškolce

Nacionalna služba za zapošljavanje u ookviru programa za smanjenje nezaposlenosti daje mogućnost mladima sa visokim obrazovanjem da se stručno osposobe za samostalan rad u struci za koju su se školovali, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.Ove godine su po ovom programu do sada angažovana dva pripravnika, od kojih je jedan Daniel Felbab, turizmolog. On svoj pripravnički staž odrađuje u Turističko agenciji “Banat tours”, a mentorka mu je Biljana Gajski, turizmolog.

Stručna praksa traje do devet meseci za osobe sa šestim nivoom kvalifikacija i do 12 meseci za nezaposlene sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija. Poslodavcu Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou neto minimalnu zaradu uvećanu za 20 odsto za pun fond radnih časova i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do devet, odnosno 12 meseci.

Po opredeljenoj kvoti i sredstvima ostalo je još mesta za angažovanje četiri pripravnika, od kojih bi jedna osoba mogla da bude iz kategorije osoba sa invaliditetom.Tokom prošle godine preko ovog programa bila su angažovana tri pripravnika. Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.novembra.