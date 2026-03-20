Današnje 15. zasedanje Skupštine grada Kikinde donelo je promene u rukovodećim strukturama grada. Ostavke i nova imenovanja rezultirale su značajnom preraspodelom odgovornosti unutar lokalne samouprave. Najzvučnija promena dogodila se na mestu predsednika Skupštine grada. Dosadašnji predsednik Dušan Popeskov podneo je ostavku na tu funkciju, a odbornici su za njegovog naslednika izabrali dosadašnjeg zamenika gradonačelnika Dejana Pudara.

Sednica Skupštine grada Kikinde protekla je u znaku značajnih kadrovskih rotacija unutar gradske uprave i Kulturnog centra. Odbornici lokalnog parlamenta konstatovali su prestanak funkcija dvojici funkcionera nakon podnetih ostavki. Centralna tačka dnevnog reda u domenu kadrovskih rešenja bila je ostavka Dejana Pudara na mesto zamenika gradonačelnika Kikinde, kako je obrazloženo, iz ličnih razloga. Nakon tajnog glasanja i polaganja zakletve, izabran je za novog predsednika Skupštine grada Kikinde. Pudar je time prešao iz izvršne u zakonodavnu sferu vlasti. Njegovo iskustvo u radu gradske uprave ocenjeno je kao ključno za buduće efikasno vođenje skupštinskih sednica.

Pudarova ostavka otvorila je pitanje novog personalnog rešenja u kabinetu prvog čoveka grada. Za zamenicu gradonačelnika izabrana je Biljana Kikić, koja je obavljala odborničke i funkciju zamenika predsednika Skupštine grada Kikinde.

Umesto Željka Radua, koji je podneo ostavku krajem prošle godine, u Gradsko veće je ušla Tamara Radlović, diplomirana pravnica iz Kikinde. Ona će preuzeti odgovornost za važan resor socijalne politike, čime je ovaj organ ponovo u punom sastavu.Pored promena u samoj Gradskoj kući, Skupština je konstatovala i ostavku Marka Markovljeva na mestu vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Kikinda, nakon što mu je istekao mandat. Na njegovo mesto od jedne godine imenovana je Dolores Nemet, diplomirani turizmolog, koja je od 2021. godine bila zaposlena u Turističkoj organizaciji grada Kikinde na poziciji koordinatora za projekte u turizmu i međunarodnu saradnju. Na taj način osigurao se nesmetan rad ove institucije pred nastupajuću sezonu prolećnih i letnjih manifestacija. Jedna od najznačajnijih odluka donetih na 15. sednici SGKI odnosi se na osnivanje novog javnog preduzeća. Odbornici lokalnog parlamenta doneli su odluku o ukidanju ustanove Kulturno-sportski centar ,,Jezero” i osnivanje Javnog preduzeća za sport ,,Jezero” Kikinda. Za vršioca dužnosti direktora imenovan je Dragan Pecarski, profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani trener odbojke iz Kikinde.