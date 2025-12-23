Radovi na fasadi KCK-a vredni 40 miliona dinara realizuju se prvi put od izgradnje objekta

Radovi vredni 40 miliona dinara iz republičkog, pokrajinskog i lokalnog budžeta menjaju izgled jedne od najprepoznatljivijih zgrada u gradu – započeta je temeljna obnova spoljašnjosti Kulturnog centra, kakva nije sprovođena još od vremena kada je objekat podignut sredinom 19. veka. Uklanjanjem dotrajale fasade i kompletnom sanacijom zidnih površina, ovaj istorijski prostor dobiće novo lice, ali bez narušavanja autentičnosti po kojoj je prepoznatljiv decenijama unazad. Obnova podrazumeva skidanje postojećih slojeva koji su godinama bili izloženi vremenskim uticajima, malterisanje i krečenje, čime će se obezbediti dugotrajnija zaštita objekta, ali i znatno unapređuje vizuelni identitet.

-„ Ono što je trenutno aktuelno jeste sanacija i rekonstrukcija prve faze fasade. Radovi teku svojim tokom, iako nam vremenski uslovi povremeno otežavaju izvođenje. Ono čemu se nadamo jeste da ćemo na proleće uspeti da završimo veliki posao i da ćemo naredne godine moći da realizujemo drugu fazu obnove fasade. Već su urađeni krovi na zgradi i enterijer, zamenjena je kompletna spoljašnja i unutrašnja stolarija, postavljeni su novi tiplovi, renovirane su sale, zamenjeni podovi i sve ono što je bilo neophodno da se uradi u ovako velikom objektu. Najveći deo sredstava obezbeđen je iz budžeta Ministarstva kulture, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i, naravno, grada Kikinde. Nastavak radova podrazumeva sanaciju i rekonstrukciju drugog dela fasade, baletske sale i dela od kapije „Partizana“, kako bi zgrada bila kompletno završena, uključujući i radove na fasadi s unutrašnje strane objekta. Pored toga, trenutno se izvodi i sanacija dela dvorišta, odnosno bine, gde će biti postavljen letnji bioskop. Reč je o projektu koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom turizma ,” izjavio je v.d. direktora Kulturnog centra Kikinda Marko Markovljev i dodao da će Kulturni centar Kikinda naredne godine konkurisati za sredstva za izgradnju lifta koji će biti postavljen sa dvorišne strane objekta kako bi korisnici sa poteškoćama mogli nesmetano da prisustvuju programima koje organizuje ova kulturna ustanova na prvom spratu.

-„ Takođe veoma bitno da nam je grad Kikinda u prethodnom periodu vratio objekat u kom se nekada nalazila prodavnica sportske obuće i da ćemo tu otvoriti Galeriju Kulturnog centra, pošto je sadašnja dosta mala i ne ispunjava uslove za sve programe koji su nam potrebni. To neće biti samo galerija, već jedna multifunkcionalna prostorija u kojoj će moći da se održavaju i koncerti kamerne muzike, manji neki performanski, možda predstave i ono što je takođe bitno i tu dole će biti postavljena rampa za ulazak osoba sa invaliditetom, tako da ćemo i tu imati čitav jedan, konceptualno drugačiji sadržaj naše zgrade i ustanove.”

Unutrašnjost zgrade takođe je dobila osvežen izgled, pa je uređen i foaje, koji je obogaćen skulpturom kikindskog vajara Jovana Blata. Kulturni centar tokom cele godine predstavlja važno mesto okupljanja, jer se u njemu realizuju izložbe, književni susreti, edukativne radionice i raznovrsni sadržaji namenjeni deci, mladima i odraslima. Pored redovnih programa, prostor objekta koriste i brojna udruženja građana, što potvrđuje njegov značaj kao otvorenog i živog centra društvenog i kulturnog života grada.