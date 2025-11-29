„Riznica biblioteke“ – umetnička izložba Narodne biblioteke „Jovan Popović“

Umetnička dela koja čine dragocenu zbirku Narodne biblioteke „Jovan Popović“ prvi put su predstavljena javnosti na jedinstvenoj izložbi priređenoj u saradnji sa Kulturnim centrom Kikinde. Postavka, simbolično nazvana „Riznica biblioteke“, donosi izbor slika koje godinama čuvaju vrednost stvaralaštva umetnika, potvrđujući da je reč o jednoj od najznačajnijih umetničkih kolekcija u severnom Banatu. Izložba ne predstavlja samo galerijski pregled, već ukazuje i na višedecenijski rad ustanove na prikupljanju, dokumentovanju i očuvanju umetničkog nasleđa.

-„ Ovo je izbor iz naše likovne zbirke i jedinstvena prilika da ljudi pogledaju slike koje ne mogu baš svakog dana da vide ili koje se nalaze među našim policama, među knjigama i nekad ai ne obraćamo pažnju na njih. Naš cilj jeste bio da ih podsetimo da biblioteka ne čuva samo knjige i pisanu reč, nego da neguje umetnost i kulturu uopšte,” izjavila je Dunja Brkin Trifunović, v.d. direktora Narodne biblioteke „Jovan Popović“.

Cilj postavke je ukazivanje na važnost sistematičnog očuvanja kulturne baštine, ali i naglašavanje savremene uloge biblioteke kao dinamičnog prostora u kojem se susreću knjiga, umetnost i ljudi. Ovakvi programi potvrđuju da biblioteka danas funkcioniše kao otvoreni kulturni centar grada, mesto dijaloga i kreativnosti dodaje naša sagovornica.

-„ Ima različitih autora, a moj kolega Slobodan Tomić je pre nekoliko godina uradio jednu monografiju gde su ove slike pobrojane i gde piše nešto više o samim autorima, temama, slikama i tome slično. Zanimljivo jeste da to nisu samo autori iz Srbije nego da ih ima sa različitih strana, ali kvalitet slika nije jednak. Izložba je način da pokažemo šta još sve biblioteka radi i svakako je ejdan lep način da se zaokruži obeležavanje 180. godišnjice postojanja naše ustanove,” dodala je Brkin Trifunović.