Roditelji negovatelji do statusa i naknade od 1. oktobra

Roditelji će od 1. oktobra moći da podnose zahteve za ostvarivanje statusa roditelja negovatelja. Zahtevi će moći da se predaju elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Tog datuma počinje primena Zakona o roditeljima negovateljima, kojim se uvodi posebno pravo za roditelje koji zbog svakodnevne i zahtevne nege deteta nisu u mogućnosti da budu radno angažovani na uobičajen način. Postupak je, prema najavi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, organizovan tako da administracija za porodice bude što jednostavnija. Kada dokumentacija bude kompletirana, o zahtevu bi trebalo da bude odlučeno u roku od 15 dana. Roditeljima koji ostvare status pripadaće mesečna naknada od 65.000 dinara. Na taj iznos biće uplaćeni porezi i doprinosi, što uključuje osiguranje po osnovu penzijskog i invalidskog staža, kao i zdravstveno osiguranje. Za dodatne informacije biće uvedena i posebna telefonska info-linija. Roditelji će preko nje moći da dobiju objašnjenja u vezi sa uslovima, potrebnom dokumentacijom i samim postupkom prijave. Broj telefona i radno vreme info-linije, kao i detalji o dokumentaciji i načinu podnošenja zahteva, Ministarstvo će objaviti naknadno. Roditelji će tako sve potrebne informacije imati na raspolaganju pre početka primene zakona 1. oktobra.