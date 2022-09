Šampion „Slagalice“ Vanja Tomašev za TV Kikinda: „Za „Milionera“ ću razmisliti, prvo superfinale u decembru“

Vanju Tomaševa (37), jedinog Kikinđanina koji je pobedio u finalu RTS-ove TV „Slagalice“, očekuje

superfinale u decembru, a potom će, kako je rekao za našu televiziju, razmisliti za učešće u kvizu

„Milioner“. Malo je poznato da je Vanja učestvovao u osmišljavanju pitanja za kviz „Potera“ na RTS-u,

zbog čega nije mogao da stavi znanje na proveru u tom zabavnom nadmetanju.



Vanja Tomašev

Diplomirani građevinski inženjer i profesor u SSŠ „Miloš Crnjanski“ postao je miljenik sugrađana kada je

u pobedio u 153. ciklusu RTS-ovog kviza „Slagalica“. On je u finalu rezultatom 263 prema 226

nadvladao protivnika Ivana Todorovića iz Beograda i osvojio novčanu nagradu od 300.000 dinara. Za TV

Kikinda priseća se „Slagalice“ uz osmeh, najavljujući mogućnost učestvovanja u „Milioneru“.

– Bilo je neizvesno u finalu, malo mi je opala koncentracija, ali i protivniku, ipak je to dosta sati snimanja i

dođe do zamora. Za superfinale očekujem da imam četvoricu jačih protivnika. Za početak učestvuje nas

16, pa ćemo videti. Potrudiću se da osvojim i ovo nadmetanje, mislim da je nagrada oko milion dinara.

Prvo to, pa ću razmisliti za „Milionera“– rekao je Tomašev.

Iako je učestvovao u mnogo kvizova do sada, od kojih je samo pet na RTS-u, Vanja otkriva da je imao

udela u osmišljavanju pitanja za „Poteru“ na istoimenoj televiziji.

– To je jedini kviz za koji nisam mogao da prijavim učešće, jer sam smišljao pitanja za takmičare. Pre 12

godina, u kvizu „Serbian open“ televizije „FOX“, sa kolegama iz Kikinde pobedio sam i osvojio 20.000

evra, a prema propozicijama, polovinu sume poklonili smo gradu u humanitarne svrhe – kaže naš

sagovornik.

O novoj pobedi u „Slagalici“ profesor se sa osmehom priseća da su ga učenici četvrtog razreda nagovorili

da se prijavi, što je rado prihvatio, a nakon osvojene pobede sve ih je častio.

– Učenici koji su sada već završili četvrti razred, često su igrali „Slagalicu“ na društvenoj mreži „Fejsbuk“ i

tako smo u priči došli do toga da su insistirali da se prjavim. Nakon završetka kviza, zajedno smo

proslavili pobedu – zadovoljno navodi profesor.

I ove godine je, kao i ranijih godina, Vanja Tomašev zajedno sa kolegom enigmatom Slavkom Bovanom osmslio pitanja za čuveni kviz znanja ‚‚5+”, koji će se emitovati na našoj televiziji od kraja oktobra.

Za Vanju Tomaševa, po svemu sudeći, još će se čuti, jer ovaj Kikinđanin nema nameru da se zaustavi u

osvajanju novih trofeja u znanju i na taj način pruži pravi primer svojim učenicima, a sugrađanima osvetla

obraz.

Miroslava Obadić