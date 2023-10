Senta primer dobre saradnje poslodavaca, nezaposlenih i Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Kikinda zadužena je za Severnobanatski Upravni okrug. To u praksi znači da se svi programi u ponudi realizuju na ovoj teritoriji. U Senti, posetili smo Trgovinsko Preduzeće „Romel” koje već 30 godina posluje i svo to vreme korisnik je programa Nacionalne službe za zapošljavanje.

U Senti je stacionirana organizaciona jedinica NSZ Filijale Kikinda. To je prvo mesto gde nezaposleni i poslodavci dolaze po informacije o novim poslovima, nezaposlenima, aktuelnim programima. Sa NSZ već 30 godina unazad sarađuje Trgovinska kompanija „Romel”. Bave se prodajom boja i lakova kao i posredovanjem u oblasti završnih radova u građevinarstvu. Ljubica Romandić, pravnica u ovoj porodičnoj kompaniji ističe da su ljudi najvažniji, i da su važni dobri odnosi koji se moraju negovati.

Tri decenije unazad koliko „Romel” posluje, aplicirali su na brojnim pozivima NSZ. I u ovom trenutku koriste više mera, a nas je zanimao program „Sticanja praktičnog znanja” jer je tokom proteklih 6 meseci po tom programu u „Romelu” angažovan magacioner.

– Mladi koji su ovde dolazili na obuku su svoje programe uspešno završili. Kada završe svoju obuku, oni su slobodni da apliciraju za druge poslove i ja sam zadovoljna jer znam da su otišli sa adekvatnim znanjem. Možda lako zvuči kad kažete magacioner, ali on čuva vašu celokupnu imovinu. On je prvi koji izda papir da je nešto izašlo iz firme, prebroji ulaz. Ako Vam ta kapija nije dobra, onda džabe sve ostalo radite. Svako radno mesto je jako bitno, bitno je stručno usavršavanje i savetujem mladima da na to obrate pažnju, kaže Ljubica Romandić, pravnik u PTP „Romel” DOO.

Zanimljivo je da u „Romelu” rade lica koja su angažovana baš putem programa NSZ. Neki od njih ovde su proveli skoro čitav radni vek, neki deceniju, mnogi su prve radne korake ovde napravili.

– Za savete, za kadrove, programe uvek smo se obraćali NSZ. Da li je bilo rešenja, ili ne, ali uvek prvo odlazimo tamo. Date su nam mogućnosti šta NSZ pruža, i onda smo gledali da bude na obostranu korist. Mi 30 godina idemo tamo, tu su radnici koji su ovde u firmi, rade po 8, 10 godina, jedna je radnica sad otišla u penziju, ja mislim da je to jedna veoma kvalitetna saradnja. I vidite, te kvalitetne saradnje nema bez ljudi. Nikada nisam bila odbijena ako nešto nisam znala, ako mi je trebala neka informacija. Međusobno poštovanje postoji i to je prijatno osećanje, ističe Romandić.

Prethodne reference doprinele su tome da „Romel” danas na tržištu Sente postane prepoznatljiv poslodavac kada je angažman novih lica u pitanju.

– Svaki program je do sad završen na obostrano zadovoljstvo. Programi su neophodni za poslodavce, nemamo stručne srednje škole na tom nivou da bi ljude osposobili za konkretan rad. Biti ekonomista sa SSS znači da li vodiš robno knjigovođstvo, saldo konto, finansijsko knjigovođstvo, znači jako širok dizapazon poslova gde moraš da se usavršavaš. Niko kovač nije postao dok nije radio pored kovača majstora. Stručno usavršavanje bi trebalo da se dozvoli i u struci, jer ekonomista sa fakuteta takođe mora da se usavršava, uči se ceo život, jasna je Ljubica Romandić.

Senta je danas privlačno mesto za život. Do posla se lako dolazi i ponuda je izutetna, ali je teže čini se pronaći radnu snagu. U ovom trenutku na evidenciji NSZ u ovom mestu je 905 nezaposlenih lica od kojih je više od 50 odsto, čak 596, bez kvalifikacija i završene škole. Upravo njima je prilagođen ovaj program putem kojeg je u 2023. godini zaposlenje dobilo 12 lica.

– Pošto je veliki broj nekvalifikovanog kadra, NSZ jeste osmislila ovaj program namenjen isključivo privatnom sektoru. Može se sprovesti ovaj program u dva koraka, tri + tri kod ugovora o radu na određeno vreme ili 6+6 kod ugovora o radu na neodređeno vreme. Postoji mogućnost zamene lica. Poslodavac kod koga dođe do prestanka radnog odnosa subvencionisanog lica po ovom programu može da zameni to lice drugim licem sa naše evidencije po istim uslovima. Bitno je napomenuti da kod ovog ugovora o radu, kada je potpisan na određeno vreme, pre isteka trećeg meseca koji finansira NSZ, poslodavac može da aneksira ugovor o radu, da potpiše sa licem na neodređeno vreme i u tom slučaju se produžava ova subvencija, odnosno mi nastavljamo da plaćamo još tri meseca, ukupno šest meseci, a poslodavac tada ima obavezu zadržavanja lica u radnom odnosu još šest meseci, ističe Dragana Marčeta, koordinator savetnik NSZ Kikinda OJ Senta.

Važna je informacija za sve poslodavdce i nezaposlene da je program „Sticanje praktičnog znanja” i dalje otvoren do popunjavanja kvota. Zainteresovani sve informacije mogu dobiti u filijali ili najbližoj organizacijoj jedinici NSZ kao i na zvaničnoj internet stranici.