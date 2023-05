Šta je iza sebe stavila vajarka Olga Jevrić i šta je vezuje za naš grad

Pored obeležavanja značajnog jubileja i odavanja priznanja delu vrsne umetnice Olge Jevrić i njegovom nespornom značaju u okviru srpske, jugoslovenske, ali i evropske umetničke scene sa druge polovine 20. veka, izložba „Kompozicija i struktura” koja je za posetioce otvorena u salonu muzeja „Terra” ima za cilj i upoznavanje mlađe generacije sa opusom naše istaknute autorke. Poznato je da je Olga Jevrić pored Likovne završila i Muzičku akademiju, iako se kasnije tokom života na tom polju nije ostvarila kao što je likovnom.

Izložba će za posetioce biti otvorena sve do 31. maja, od utorka do subote od 10 do 16 časova, a nakon ove izložbe u istom prostoru biće realizovana izložba profesorke Danijele Fulgosi ,,Crteži i grafike”.