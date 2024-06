Stihovi i poezija čuvaju sećanje na Miroslava Miku Antića

Kroz Varoški trg u Mokrinu, ove godine po 39. put, odjekivali su stihovi poznatog pesnika Miroslava Mike Antića. Godinama unazad, Mokrinčani na dan Antićeve smrti kroz bogat program čuvaju sećanje na njegov lik i delo. Ove godine omaž velikom pesniku nosio je naziv „Knjiga, izdajstvo, lirike, zapisi sa putovanja”.

Mokrin i njegovi stanovnici, ali i mnogobrojni posetioci, ove godine po 39. put, odali su počast velikom pesniku Miroslavu Miki Antiću. Mokrinskim Varoškim trgom odjekivali su stihovi nekadašnjeg pravog boema. Memorijal „Knjiga, izdajstvo, lirike, zapisi sa putovanja” okupio je veliki broj ljudi i sve nas podsetio ko je i kakav bio Mika Antić. Na ovaj način čuva se sećanje na njegov lik i delo.

-Ja sam odrastala uz Mikine pesme i srećna sam jer imam priliku da govorim njegovu poeziju. Njegove pesme dopiru pravo do srca, iako se čini da su to neke jednostavne stvari, ali su duobko filozofske. On priča o malim stvarima koje život znače, to je nekako uticalo na slaganje prioriteta u mom životu. Divno je dokle god govorimo njegovu poeziju, to znači da je on među nama istakla je Branka Pujić, glumica.

-Mokrin je mesto čarobnjaka među kojima je Mika Antić najveći. Napisao je u svojoj autobiografiji da prepušta drugima da pišu njegovu biografiju, pa je ovaj festival zapravo deo njegove beografije, a i mi smo deo njegovog pustolovnog pesništva, zaključio je Ratomir Rale Damjanović pisac.

U duhu kafane i tamburaša koji su bili deo Antićevog života, recitovale su se njegove pesme: „Opomena”, „Nepovratna”, „Poruka” i mnoge druge koje se prenose sa generacije na generaciju.

-Selo se odužuje na ovaj način, Mika Antić je Mokrinu ostavio čar, a stanovnici poštuju njegov nekadašnji rad i verujem da će to trajati još dugo, dodao je Goran Ristić predsednik Saveta Mesne zajednice Mokrin.

Omaž velikom pesniku svojim prisustvom upotpunio je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač, sa svojim saradnicima.

-Želimo da svake godine podignemo ovo na viši nivo, Mokrin je upravo u ovim momentima centar kulture u Srbiji. Mokrin ima svoje događaje i dešavanja koje naginju ka tome da budu na mapi kulture, ne samo u Srbiji nego širom Regiona. Organizacija je sjajna, onako kako samo Mokrin ume, dodao je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač.

Svake godine, na ovaj dan, među ljudima probude se emocije i velika želja da se izvrstan pesnik poput Miroslava Mike Antića nikada ne zaboravi.