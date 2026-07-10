Subota u znaku dobrog zvuka: Jubilarni „Suvača demo fest“ traje do tri ujutru

Više od deset bendova iz Kikinde, Novog Kneževca, Bečeja, Srbobrana i Novog Sada okupiće se u subotu, 11. jula, na jubilarnom, desetom izdanju „Suvača demo festa“. Muzički program biće održan na uglu Srbobranske i Moravske ulice, a publika će u koncertima moći da uživa od 18 časova pa sve do tri sata iza ponoći.

Jubilarno izdanje festivala okupiće izvođače različitih muzičkih pravaca, nastavljajući tradiciju manifestacije koja već deceniju pruža priliku neafirmisanim i lokalnim bendovima da se predstave publici i podele binu sa kolegama iz drugih gradova.