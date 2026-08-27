Sutra je Velika Gospojina – praznik posvećen Uspenju Presvete Bogorodice

Vernici SPC sutra, 28. avgusta, obeležavaju Veliku Gospojinu, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, posvećen Uspenju Presvete Bogorodice. Praznik je poznat i kao Uspenje Presvete Bogorodice i zauzima posebno mesto u pravoslavnom kalendaru. Velika Gospojina je ujedno i slava brojnih porodica i crkava širom Srbije. Ovaj praznik prati i završetak dvonedeljnog Gospojinskog posta, koji prethodi Velikoj Gospojini. U narodu su sa ovim danom povezana brojna verovanja i običaji. Velika Gospojina smatra se posebno značajnim praznikom za žene i majke, a prema narodnom verovanju, ovaj dan treba provesti mirno i bez težih poslova. Ovaj praznik uspomena je na smrt Bogorodice i, prema crkvenom predanju, dan kada se ona vaznela na nebesa i „predala svoj duh u ruke Spasitelja“. Uspenje Presvete Bogorodice spada u red Bogorodičnih praznika. Predanje kaže da je Bogorodica živela 60 godina, prema nekim izvorima 72, da je nadživela svoga sina i kao svedok mnogih slavnih događanja nastavila njegovu misiju. Vreme između Velike i Male Gospojine, koja se obeležava 21. septembra, naziva se međudnevnica, a veruje se da je taj period najpogodniji za branje plodova i lekovitih trava. Prema narodnom verovanju, tada se odlazi i na izvore za koje se smatra da imaju lekovito dejstvo.