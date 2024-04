Sve protivgradne stanice u Kikindi su automatizovane

Počela je nova sezona protivgradne odbrane. Ovu sezonu dočekujemo sa svim automatizovanim protivgradnim stanicama na teritoriji Kikinde i sa, nadamo se, dovoljno raketa. Nakon što je prošle godine ispaljeno 47 raketa, za ovu je za sada pripmljenena 61 raketa.

Na terirotiji Kikinde deluju dva radarska centra Samoš i Bašja, što nije situacija i u drugim gradovima Srbije. Ova dva centra upravljaju sa 14 protivgradnih stanica. Kako je 2021.godine pod pokroviteljstvom Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu počeo da se realizuje projekat automatizacije protivgradnih stanica, u Kikindi je do sada već bilo 6 automatizovanih, a u novu sezonu odbrane od grada koja je počela 15.aprila ušli smo sa svim automatizovanim protivgradnim stanicama.

– Automatizacija podrazumeva da se sve komande daju sa samih radarskih centri, prateći podatke RHMZ. Na osnovu tih podataka i koordinata za delovanje, sa radarskih centara se uključuju sistemi automatskog ispaljivanja reketa. To je najbolja investicija IT tehnologije u zaštiti od grada, ističe Miroslava Narančić, Sekretarka Sekretarijata za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu životne sredine.

Najveća prednost automatizovanih protivgradnih stanica je brzina i sinhrono delovanje.

-Sa više protivgradskih stanica može da se deluje u isto vreme. Na osnovu radarskog snimka prati se samo delovanje i punjenje lansera, jer sama jedna šarža garantuje 24 časovno delovanje. Mi imamo spremnu 61 raketu, a s obzirom na prošlu godinu kada je delovano sa 47 raketa, verujemo da će to za ovu godinu biti dovoljno. U slučaju da ne bude, blagovremeno će se nabaviti nove. Prednost je što više nemamo troškove u gradskom budžetu za angažovanje strelaca. Ovaj sistem deluje brže, preciznije, a ako dođe do recimo neipravnog ispaljivanja rakete, sada se daje nalog za novo ispaljivanje, a do sada je trebalo praviti 10 minuta pauze što u takvim vremenskim prilikama i te kako može doprineti sprečavanju štete od grada, kaže Narančić.

Za kontrolu i nadzor sada automatizovanih protivgradsnih stanica zaduženi su radarski centri Bajša i Samoš. Do automatizacije, rakete su ispaljivali strelci, a osim rizičnog angažmana zbog vremenskih neprilika, sada je isključeno i vreme dolaska na lokaciju protivgradne stanice. Pojava gradonosnih oblaka javlja se najčešće u drugoj polovini jula.