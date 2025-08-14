“Sveti Sava bio genocidan, Crna Gora treba da bude u uniji sa Albanijom i Hrvatskom”: Deda Brajana Brkovića otvoreno širio ustaške ideje

Ja vidim moju Crnu Goru sa njenim morem, domorjem i uzmorjem u uniji sa Albanijom i Hrvatskom, pisao je Brković

Montenegrinski fanatik Brajan Brković koji je tokom prošlog vikenda prefarbavao srpske trobojke po Novom Sadu i pozivao na zabranu izgradnje srpske crkve na Limanu, večeras je sa svojim istomišljenicima napao građane okupljene ispred prostorija Srpske napredne stranke u Vrbasu.

Sve ovo ne treba da čudi s obzirom da je ovaj montenegrinski šovinista unuk poznatog crnogorskog ustaše, književnika Jevrema Brkovića, čoveka koji je bio poznat kao mrzitelj Srbije i Srba i protiv koga je 1991. godine podignuta optužnica za raspirivanje nacionalne mržnje zbog čega je pobegao da živi u Tuđmanovu ratnu neoustašku Hrvatsku.

Jevrem Brković je, poput njegovog ustaškog idola Savića Markovića Štedimlije, pobegao da živi u Zagreb, a kao i Sekula Drljević je od bivšeg Srbina postao ustaša. Brajanova baba, odnosno Jevremova žena je završila srpski jezik i književnost, ali su konvertiti Brkovići izmislili da govore nekakav tzv. crnogorski jezik, odnosno crvenohrvatski, jer je Brajanov pokojni deda Jevrem video Crnu Goru kao deo tzv. crvene Hrvatske.

Tako je ovaj ustaša, jednom prilikom, pozivajući da se na izborima glasa za Mila Đukanovića jasno poručio:

– Mi Crnogorci bili smo prvo katolici pa nas je taj genocidni Sava Nemanjić popravoslavio. Crna Gora mora da vrati svoju autokefalnu crkvu. Ja vidim moju Crnu Goru sa njenim morem, domorjem i uzmorjem u uniji sa Albanijom i Hrvatskom u kojoj će katoličanstvo biti značajno zastupljen!

Jevrem Brković je do poslednjeg momenta života napadao Srbiju i SPC, uključujući i veličanstvene litije kojima je njegov zaštitnik Đukanović oboren s vlasti.

– Litije koje su prethodnih meseci održavane u Crnoj Gori vidim kao demonstracije protiv crnogorskog državnog, nacionalnog i kulturnog identiteta. Odolela je Crna Gora brojnim nasrtajima u svojoj istoriji, pa će odoleti i ovome – ocenjivao je Jevrem Brković pred kraj svog života.

Kako je svojevremeno pisao književnik Marko Vešović, Jevrem Brković je i te kako tih ratnih devedesetih imao privilegovan status u Hrvstkoj.

Jevrem je rat proveo u kafani Matoš na trgu Bana Jelačića u Zagrebu koja je, inače, bila u vlasništvu Franjinog sina Miroslava. Sam Jevrem je tvrdio da je do poslednjeg dana imao svoj sto za koji niko drugi nije mogao da sedne, napisao je Vešović. U istom tekstu se dodaje i anegdota kojom se sam Brković hvalio kada je grof Kakoseonozvaše „pokušao da sedne“, konobari su ga opomenuli: „Oprostite, grofe Tajitaj, tu sedi Jevrem Brković“. Navodno je Brković tokom svog boravka u Zagrebu imao besplatan stan na Ilici i auto, vozača i telohranitelja, koji je stavio na raspolaganje krivousti Gargamel, kako smo mi Sarajlije u ratu zvali Franju Tuđmana, plus kafanski sto koji ne prisluškuju čak ni saradnik UDBE, prvo srpske u Beogradu, a potom crnogorske u Titogradu – pisao je Vešović.

Tokom boravka u Hrvatskoj Tuđman mu je objavio desetak knjiga.