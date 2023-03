Teatar ,,Gusani u magli“ svim srcem za kikindsku Bolnicu

U cilju prikupljanja novčanih sredstava za nabavku aparata za merenje sluha, audiometra za potrebe Opšte Bolnice u Kikindi, teatar „Gusani u magli” tokom celog marta organizuje brojne pozorišne, muzičke i likovne događaje, književne večeri i promocije.

Uz nove programe, teatar ,,Gusani u magli“ vraća se humanitarnom radu, koji je i bio polazna tačka osnivanja Teatra pre mnogo godina. U kućnoj atmosferi teatra u Nemanjinoj ulici do kraja meseca organizovaće se pozorišne predstave, ali i muzički i likovni događaji, projekcije i književne promocije u sklopu humanitarne akcije za kikindsku Opštu bolnicu.

Već u subotu, 4. marta od 20 sati održaće se Stend up Stefana Ostojića ,,O lepim stvarima“, nedelju dana kasnije u istom terminu Javni čas dramskih grupa Teatra, a do kraja meseca i predstava Dnevnik uznemirene domaćice i filmska projekcija. Broj mesta je ograničen, pa je neophodno da se prisustvo rezerviše putem mejla rezervacije@gusaniumgli.rs ili putem broja telefona 069 40 44 101. Iako je upis prošao, vrata humanitarnog teatra i dalje su otvorena za sve zainteresovane polaznike od 7 do 107 godina, a možete ih potražiti i putem društvenih mreža fejsbuk i instagram.