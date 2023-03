Trljaće ruke oni koji su pšenicu i ječam posejali što kasnije po savetu struke

Na parcelama gde su poštovani saveti struke, ječam i pšenica su u dobroj kondiciji. Zabrinjava projektovana cena pšenice koja je za deset dinara po kilogramu manja nego prošle godine.

Ne žuriti sa setvom pšenice i ječma to su jesenas ratarima savetovali agronomi i to se danas pokazalo kao ispravna odluka, za one koji su je poslušali. Ječam i pšenica posejani u optimalnim rokovima se nalaze u fazi intenzivnog porasta, dok su zasnovane pre vremena pretpele štete zbog bolesti I insekata jer su prebujne ušle u zimski period. Iako je prošla godina za proizvođače pšenice bila loša jer je rod bio ispod proseka očekivalo se da će je biti manje u ataru, situacija je obrnuta.

– Ja sam svakodnevno u ataru, pod pšenicom je ove godine zasejano garantujem nekih 30 posto više. Skoro 60 posto atara je pod pšenicom. Ljudi idu na to da zbog sušnog podneblja zasnuju ozime kulture da što pre skinu usev. Ali ono što se dešava na berzi je poražavajuće. Cena pšenice je pala na 25 dinara. Pre mesec dana na berzi je bila 40 dinara. Ja lično znam kada pada cena azota tada su jeftini proizvodi, to je postalo nepisano pravilo, kaže agronom Damir Radulović.

Naime, projektovana cena od 25 dinara po kilogramu je za 10 dinara manja u odnosu na otkupnu cenu iz jula prošle godine.

Na području Kikinde u poslednja tri dana palo je oko pet litara kiše po kvadratnom metru, nije mnogo ali značiće svim zasnovanim usevima, a posebno ječmu i pšenici.