U cilju smanjenja broja nezaposlenih raspisani novi pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva/konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i licima na evidenciji NSZ, uticati na smanjenje broja nezaposlenih. Ovo je nova prilika za sve koji razmišljaju o prekvalifikaciji, novom zaposlenju ili pokretanju sopstvenog biznisa.

– Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje pre svega obuhvataju određene ciljne grupe koje spadaju u teže zapošljive kategorije, ali su namenjene svima koji su u potrazi za zaposlenjem. Prioriteti su na mladima do 30 godina, starijima od 50 godina, korisnicima novčane socijalne pomoći, osobama sa invaliditetom, osobama bez završene srednje škole, žrtvama porodičnog nasilja…Većina javnih poziva je otvorena do 30.novembra. Javni pozivi za osobe sa invaliditetom su otvoreni do 31.decembra, Javni poziv za sprovođenje javnog rada je do 27.marta, a Javni poziv za samozapošljavanje je do 10.aprila. Ukoliko zainteresovanost bude veća od odobrenih kvota, pozivi će se obustaviti pre isteka navedenog roka, ističe Ivana Felbab, načelnica odeljenja za posredovanje u zapošljavanju .

Kvote se formiraju i na osnovu broja nezaposlenih na području filijala, a činjenica je da se broj nezaposlenih u našem gradu, tj. Severnobanatskom upravnom okrugu znatno smanjio.

U decembru 2022. na evidenciji NSZ filijale Kikinda bilo je 5.769 lica od čega U Kikindi 2.257, dok je godinu dana pre, ta cifra iznosila za 900 više, odnosno 6.733 ili u Kikindi 2.794, gde je broj nezaposlenih bio za skoro 550 veći.

Smanjenom broju nezaposlenih naravno doprinose i mere NSZ.

Osim za nezapolsene tu su i pozivi za poslodavce. Iz javnog sektora mogu da konkurišu pravna lica iz područja zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i socijalne zaštite.

Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška, podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima dostupne su na sajtu www. nsz.gov.rs, kao i putem zvanične stranice na društvenoj mreži LinkedIn.

Treba napomenuti da tek slede konkursi koje finansijski podržava Vlada AP Vojvodine i programi koji se realizuju u saradnji sa Gradom Kikinda.