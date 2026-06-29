U Gradskoj kući nagrađeni đaci generacije osnovnih i srednjih škola

U svečanoj sali Gradske kuće organizovan je prijem za đake generacije osnovnih i srednjih škola – najbolje među najboljima koji su svojim radom i znanjem obeležili ovu školsku godinu. Titulu „đak generacije“ poneo je 21 učenik, 17 iz osnovnih i četiri iz srednjih škola, kao potvrdu izuzetnog uspeha, truda i posvećenosti tokom školovanja. Najbolji đaci nagrađeni su vaučerima od 30 hiljada dinara.

-„ Bilo je dosta borbe, trebalo je dosta da se radi, najveći uspesi su mi definitivno iz srpskog jezika – takmičenje na opštinskom i okružnom nivou i recitatorskom takmičenju gde sam se takmičio u petom i šestom razredu i stigao sam do zonskog nivoa. Upisao sam Tehničku školu u Kikindi na smeru informacionih tehnologija a do titule đaka generacije dolazi se trudom, radom i istrajnošću ali i uz malo sreće definitivno,” rekao nam je Petar Krstin, đak generacije OŠ „ Vasa Stajić” iz Mokrina.

-„ Učestvovala sam na takmičenju iz srpskog i engleskog jezika, aktivna sam u RCT na takmičenjima iz srpskog. Upisala sam Medicinsku školu u Zrenjaninu, a želja mi je da postanem lekar,” dodala je Vanja Bogar, učenica generacije OŠ „Bratstvo Jedinstvo” iz Banatske Topole.

Bogdan Zavišin, đak je generacije Gimnazije „Dušan Vasiljev”.

-„ Tokom četvorogodišnjeg obrazovanja išao sam na takmičenja iz srpskog jezika i jezičke kulture, kao i na takmičenja iz istorije. Dugogodišnji sam polaznik RCT „Dušan Vasiljev“. Bavio sam se istraživanjem lokalnih tema iz istorije, ponajviše Pavla Kenđelca, razvoja amaterskog pozorišta u Kikindi i Velikoj Kikindi u vreme mandata doktora Živka Bogdana, zahvaljujući čemu sam osvajao prva mesta na republičkim takmičenjima. Moje ambicije su da upišem poslovnu informatiku na Ekonomskom fakultetu, a kasnije master i doktorske studije na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, i da kroz pastirski poziv pokušam da pomognem crkvi u informatičkim, ekonomskim i sveštenoslužiteljskim oblastima.”

Najbolje ambasadore Kikinde dočekao je i pozdravio gradonačelnik Kikinde sa saradnicima.

-„ Želimo da pokažemo koliko nam je stalo i koliko nam je važno da svaki mlad čovek koji uspe da dođe do ovakvih uspeha bude uvažen od strane njegovog grada i da tu prisustvuju njegovi roditelji, predstavnici škole i da i oni imaju priliku da prisustvuju jednom ovakvom događaju,” naveo je gradonačelnik Bogdan.

-„ Danas su sa nama najbolji među najboljima i grad već tradicionalno podržava sve napore učenika, trud, nagrađujemo ih tako da ćemo i danas dodeliti prigodne nagrade najboljim učenicima, đacima generacije gde ćemo im se zahvaliti na svemu što su učinili u školi, na takmičenjima i svim ostalim oblastima i apsolutno nam je namera da podržimo učenike u daljem radu i njihovom trudu,” konstatovao je Tihomir Farkaš, član GV za obrazovanje.