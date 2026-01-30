U Gradskoj kući podeljeno 165 bebi paketa

U Svečanoj sali Gradske kuće organizovana je dodela bebi paketa roditeljima dece koja su na svet došla u poslednjim mesecima 2025. godine, čime je još jednom potvrđena kontinuirana briga lokalne samouprave o najmlađim stanovnicima. Ova praksa, koja se sprovodi već godinama, ima za cilj da porodicama olakša prve dane roditeljstva i pošalje jasnu poruku da zajednica stoji uz njih od samog početka. Tokom septembra, oktobra, novembra i decembra na teritoriji grada rođeno je 165 beba. Prisutne roditelje i najmlađe stanovnike u Gradskoj kući pozdravio je i dočekao gradonačelnik Mladen Bogdan sa saradnicima.

– „ Naš prioritet je da deca odrastaju u mirnom, sigurnom i bezbednom okruženju. Trudićemo se da našim najmlađima obezbedimo što kvalitetnije uslove za život, jer naša lokalna zajednica funkcioniše kao jedna velika porodica“, istakao je gradonačelnik Mladen Bogdan.