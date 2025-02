U Kikindi obeležen Svetski dan dece obolele od karcinoma

Svetski dan dece obolele od raka prilika je da se ukaže na hrabrost mališana koji se suočavaju sa ovom teškom bolešću, ali i da se naglasi značaj podrške i solidarnosti prema njihovim porodicama. Ovaj dan posvećen je svima koji se bore, ali i onima koji su nažalost izgubili najvažniju borbu – borbu za sopstveni život. Među njima je sugrađanka Jelena Takić koja je preminula sa samo 19 i po godina od retkog oblika karcinoma kostiju, nakon sedam godina borbe sa opakom bolešću. Danas, skoro osam godina od njene smrti, tuga u srcu njene majke Ljubice ne jenjava, kao ni borba za sve druge mališane koji se nalaze na sličnom putu, jer su u toj borbi svi jednaki.

-„ Otkriće je bilo 2012. godine, jako teško, ona je jako hrabro podnela, bila je hrabrija nego ja. Ja sam sve to ćutala u sebi da ne bi pokazivala osećanja da ona primeti i sve do zadnjega dana, do 2017. godine kada je pala u invalidska kolica ona je uvek imala snage da kaže ja ću se oporaviti, pauziraću, upisaću fakultet. Kada je pala u komu, doktori su im rekli da svakog časa mogu da očekujem njenu smrt, ispred nje sam bila hrabra, kući sam plakala i jako teško to jedan roditelj treba podneti gubitak deteta, ostati pribran, teško…ludilo je bilo posle njene smrti i dan danas ne mogu da prebolim. Drago mi je uvek kada vidim decu, nek su živa i zdrava…težina velika. Osma će godina sad u avgustu, al mi je najviše drago kad njena profesorka iz ekonomske škole kaže, i dan danas je njeni profesori spominju kako su imali jako dobro dete, sa dobrim ocenama, em što se borila sa tako opakom bolešću, borila se i za uspeh u školi. Iz NURDOR-a su mi rekli da su iza nje ostala velika dela, dve njene knjige i dokle je god njenih pesama i svega toga, ostaće uspomena na nju,” ispričala nam je Ljubica Takić, majka Jelene Takić.

-„ Naša kampanja ove godine organizuje se pod sloganom ,,Ja se borim – a ti?” i na taj način dižemo svest da se svi borimo kao jedno, kao što se i mi borimo zajedno sa NURDOR-om. Roditelej bih posavetovala da moraju da budu pozitivni, da gledaju s vedrije strane, bude jako teških trenutaka u bolnici, i jako je teška i duga borba ali sve se mora pozitivno gledati,” dodala je Romana Dragan, predstavnica NURDOR-a iz Kikinde.



Međunarodni dan dece obolele od raka ustanovljen je 2002. godine od strane Međunarodne konfederacije Udruženja roditelja dece obolele od raka, a od tada se obeležava u 88 zemalja širom sveta. U Srbiji je ovaj dan postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlja 2013. godine, zahvaljujući inicijativi udruženja roditelja i podršci Ministarstva zdravlja. Cilj obeležavanja ovog dana je skretanje pažnje javnosti, kako stručne, tako i opšte, na značaj poboljšanja tretmana, nege, kvaliteta života, kao i emocionalnih i socijalnih potreba dece obolele od raka i pružanje podrške njihovim porodicama.